Sverige knuste Mexico og avanserte i VM: – Vi kunne vunnet fem-seks null

Publisert: 27.06.18 17:52 Oppdatert: 27.06.18 19:17

FOTBALL 2018-06-27T15:52:50Z

JEKATERINBURG (VG) (Mexico-Sverige 0–3 og Sør-Korea-Tyskland 2–0) Sverige er videre i VM. Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist på straffe og selvmål ga 3–0-bragd mot Mexico – som følger Sverige til åttendedelsfinalen.

Dermed var det 22 spillere som jublet like høyt på stadion i Jekaterinburg, for Mexico kom seg videre ettersom Tyskland til slutt tapte 0–2 mot Sør-Korea i et vanvittig drama .

– Hvilken kamp! Vi kunne vunnet fem-seks null. Vi reiste oss etter Tyskland-kampen. Dette var helt herlig, oppsummerer kaptein Andreas Granqvist til SVT.

Han sørget for 2–0 fra straffemerket.

– Jeg forsøkte bare å lukke alt ute for å konsentrere meg for å sette den, forklarer Granqvist som dundret straffesparket opp i hjørnet til høyre for Mexico-keeper Guillermo Ochoa som febrilsk forsøkte å psyke ut straffeskytteren.

– Det var ingen som trodde vi skulle få videre, og nå skal vi spille åttendedelsfinale, stråler 33-åringen som til daglig spiller for Helsingborg.

Sjefen strålte

– Fy f ... så bra vi er her! De løper noe voldsomt der ute, «killarna». Vi har en kampplan, og de viker ikke en millimeter sier landslagstrener Janne Andersson når han blir intervjuet av SVT etter kampen.

Senere i kveld blir det avgjort om Sverige møter Brasil. Serbia eller Sveits i første utslagskamp. Sverige vant den tøffe gruppen, og har altså på veien slått ut Nederland i kvalifiseringen, Italia i playoff og nå røk altså Tyskland ut av gruppen til Sverige i VM-sluttspillet.

– Jeg bryr meg ikke om hvem vi møter nå. Vi tar det i morgen, sier landslagstreneren og gliser

Det stjerneløse svenske laget har vist en vanvittig lagmoral i VM, og typisk nok: Da det gjaldt som mest, sto de fram mot Mexico. På samme måte som de gjorde det da Italia ble slått i playoff og VM-billetten sikret.

Nå er Sverige klar for åttendedelsfinalen på samme måte som de var i 2002 og 2006 – mens de i 2010 og 2014 ikke kvalifiserte seg for sluttspillene.

VG-BØRSEN: MEXICO – SVERIGE MEXICO (4-2-3-1): Guillermo Ochoa – 5

Edson Álvarez – 3

Carlos Salcedo – 4

Héctor Moreno – 4

Jesús Gallardo – 4

Miguel Layún – 5

Héctor Herrera – 6

Andrés Guardado – 5

Carlos Vela – 6

Hirving Lozano – 5

Javier Hernández – 4 Sum 11 mann: 51 SVERIGE (4-4-2): Robin Olsen – 5

Mikael Lustig – 5

Victor Lindelöf – 6

Andreas Granqvist – 7 (Banens beste)

Ludwig Augustinsson – 6

Viktor Claesson – 5

Sebastian Larsson – 5

Albin Ekdal – 5

Emil Forsberg – 4

Marcus Berg – 5

Ola Toivonen – 5 Innbytter(e): Gustav Svensson – 5 Sum 11 mann: 58 Sjanser: 3–6

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 7 Néstor Pitana kontroll på det meste og dømte en god kamp, hvor han blant annet løste en vanskelig straffesituasjon på utmerket vis. Vurdert av Yngve Gjerde

Anført av kaptein Granqvist la de ned en vanvittig innsats for det blågule flagget og den sinte treneren Janne Andersson.

Uten Zlatan Ibrahimovic har dette laget vist et samhold uten like. Det manifesterte seg da samtlige spillere stilte seg bak Jimmy Durmaz etter rasismehatet på internett.

Sverige tok ledelsen fem minutter ut i 2. omgang. Venstrebacken Ludwig Augustinsson var helten. Et innlegg fra høyresiden gikk til Viktor Claesson, som bommet og derfor sleivet ballen ut til venstre – der Augustinsson kom «ingenstedsfra» og hamret ballen i mål – via keeper Guillermo Ochoa.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Og vi fortjener det. Vi trodde ikke vi skulle bli gruppevinnere, men så klarte vi det også. Vi fortjente å vinne gruppen og Mexico fortjente å bli nummer to, sier Augustsson på pressekonferansen.

Straffe uten VAR

Så fikk Marcus Berg straffe etter en time. Héctor Moreno tok beinet til Berg, og det trengtes ikke noen VAR-vurdering for dommer Néstor Pitana. Andreas Granqvist gjorde det igjen – som mot Sør-Korea. Kapteinen dundret ballen i krysset, uten sjanser for Mexico-keeperen.

3–0 kom på selvmål. Viktor Claesson tok en av sine lange innkast, innbytteren Isaac Kiese Thelin stusset videre, og mens Ola Toivonen ikke nådde ballen, så traff den i stedet Edson Álvarez – og trillet i mål.

Selv om Sverige hadde ballen bare 35 prosent av tiden i 1. omgang, hadde de utvilsomt de fleste og største sjansene – men med 0–0 i begge kampene, var Sverige ute av VM ved sidebytte.

De hadde fire store sjanser i løpet av det første drøye kvarteret av kampen, først ved Andreas Granqvist, så et frispark fra Emil Forsberg, Marcus Berg og så Forsberg igjen på et Mikael Lüstig-innlegg. Senere var keeper Guillermo Ochoa glitrende på en Marcus Berg-sjanse.

Det var også VAR-dramatikk i 1. omgang: Ballen traff overarmen til Mexicos Chicarito innenfor 16-meteren etter en snau halvtime. Spillet gikk først videre, så sjekket dommer Néstor Pitana med VAR–men bestemte seg også så for å droppe straffespark. Sverige-trener Janne Andersson var rasende.

Hvor er goalgetteren, tenkte vi i pausen, men så dukket han altså opp i Ludwig Augustinssons skikkelse. Hans første mål på det svenske landslaget.

Så 2–0 ved en annen forsvarsspiller, kapteinen Granqvist, men det var altså på straffe.

Janne Andersson valgte naturlig nok å starte med de samme 11 som hadde spilt så bra mot Tyskland, selv om de måtte tåle tap etter Toni Kroos-scoring langt på overtid.

Meksikanerne pleier å avansere fra gruppespillet i VM–for så å bli utslått i åttendedelsfinalen. Det har skjedd ved de siste seks mesterskapene.

Sverige åpnet VM med seier over Sør-Korea–takket være en VAR-straffe, men tapte så altså 2–1 for Tyskland. Mexico kom fra seirer både mot Tyskland og Sør-Korea.