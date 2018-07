SKUFFET: Nicklas Bendtner og Rosenborg gikk på et overraskende tap i den første runden av Champions League-kvalifiseringen. Nå venter returoppgjøret på Lerkendal. Foto: Morgunbladid / Haraldur Jónasson/Hari / NTB scanpix

Jesper Mathisen: – Flaut og pinlig om Rosenborg ryker ut

Publisert: 18.07.18 11:04

FOTBALL 2018-07-18T09:04:12Z

Skal Rosenborg ta seg til Champions League må de gjennom fire kvalifiseringsrunder og slå ut knalltøff motstand. Den oppgaven er nærmest umulig, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen (31).

Men i første runde skulle motstanden være overkommelig for Rosenborg. Det endte likevel med et svært overraskende 1–0-tap mot Valur i Reykjavik forrige onsdag . Nå må de slå tilbake i returoppgjøret på Lerkendal om de skal ta seg videre.

– Det ville være flaut og pinlig om Rosenborg skulle ryke ut mot Valur. Tape borte er svakt, men om de ikke vinner komfortabelt hjemme er det en kjempenedtur, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Tar Rosenborg seg videre på onsdag venter sannsynligvis Celtic i neste runde. Da lagene møttes i kvalifiseringen i fjor klarte Rosenborg et sterkt uavgjortresultat borte, men tapte 1–0 på Lerkendal. Mathisen har liten tro på at laget fra Trondheim vil avansere mot den skotske storklubben denne gangen, som han mener er enda sterkere enn i fjor.

Må skifte fokus

– Det har blitt så tøft for de norske lagene å kvalifisere seg til Champions League nå. Rosenborg har ikke imponert spillemessig denne sesongen. Det er ikke Rosenborg på det nivået vi trodde vi skulle få før sesongen. De har slitt med rytmen og samspillet offensivt, sier Mathisen.

– Jeg håper vi får norske lag i Europa. Det vil være alarmerende for norsk fotball om vi skal ryke ut mot sånne lag. Over to kamper skal Rosenborg slå Valur. Molde skal også avansere enkelt.

Han mener veien til Champions League nå har blitt så tøff at de norske seriemesterne bør se til en annen turnering.

– Rosenborg må uansett fokusere på Europa League, og ha det som deres mål. Champions League blir nesten umulig sånn som oppsettet er blitt. Det er en helt annen fotball nå enn da Rosenborg herjet i Champions League. Dette oppsettet favoriserer de store landene og de store ligaene, mener Mathisen.

– De store tar mer av kaken

Det nye oppsettet gjør at Rosenborg nå må ut i fire kvalifiseringsrunder til Champions League, istedenfor tre, som det har vært tidligere. Sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye mener de må prøve å skaffe seg et konkurransefortrinn – der de har mulighet.

– Det er veldig åpenbart hva som skjer. De store nasjonene tar mer av kaken. Rosenborg har opplevd å gå direkte til gruppespillet tidligere. Nå må vi gjennom fire kvalifiseringsrunder, sier han.

– Vi er i utgangspunktet offensive og ambisiøse som vil være med på dette. Vi vet at forskjellene begynner å bli store. Det er en voldsom inflasjon i økonomien i internasjonal fotball. Hvordan klarer vi i Norge å være med på det? Vi må jobbe for å få et konkurransefortrinn på alt som er gratis, som treningskultur, lagbygging og gode relasjoner. Vi må konkurrere på områdene vi har mulighet til å konkurrere og bygge oss sterkere derfra.