MLS-SPILLER: Collin Martin. Foto: Shaun Clark / Getty Images North America

Toppspiller står frem som homofil

Publisert: 29.06.18 18:48 Oppdatert: 29.06.18 19:22

FOTBALL 2018-06-29T16:48:54Z

23 år gamle Collin Martin har tatt et tøft valg. Han, som spiller fotball på øverste nivå i USA, har stått frem som homofil.

Det gjør ham til den eneste åpne, aktive, mannlige homofile idrettsutøveren på toppnivå i USA (fotball, basket, amerikansk fotball, baseball og hockey), ifølge ESPN .

Det er heller ingen aktive på toppnivå i europeisk herrefotball som har kommet ut av skapet. Men nå har altså 23 år gamle Collin Martin tatt steget ut. Han tok til Twitter for å fortelle nyheten.

Collin Martin Født: 9. november 1994 (23 år) Fødested: Chevy Chase i Maryland i USA Posisjon: Midtbane Klubb: Minnesota United Tidligere klubber: DC United, Richmond Kickers

– I kveld har laget mitt, Minnesota United FC, sin pride-kveld. Det er en viktig kveld for meg - for jeg kommer til å annonsere at jeg er en åpen homofil spiller i MLS, skriver Martin med emneknaggen «fotball for alle».

Han legger til at han har vært åpen homofil i mange år, og at familie, venner og lagkamerater har visst om det lenge.

– I dag er jeg stolt over at alle i klubben min vet at jeg er homofil. Alle i MLS har gitt meg gledelige tilbakemeldinger og aksept, og det gjør avgjørelsen min om å komme ut av skapet så mye enklere, skriver Martin.

Han takker spesielt lagkameratene for deres støtte, og benytter også sjansen til å oppfordre andre homofile idrettsutøvere til å ta steget ut.

– Jeg ønsker å gripe dette øyeblikket og oppfordre andre profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvere til å ha tro på at sporten de driver med vil ta dem helhjertet imot. Juni er pride-måneden, og jeg er stolt over å spille for pride, og over å spille som en åpen homofil mann, skriver Martin.

Overfor Star Tribune utdyper han grunnen til at han ønsker å stå frem.

– Den store greia, som jeg prøver å få formidlet, er at jeg har vært åpen med alle i og rundt laget i mer enn ett år nå, og jeg har ikke mottatt noe annet enn støtte. På dette punkt håper jeg å komme over en dump og se om jeg kan påvirke flere mennesker, fordi jeg tror jeg allerede har påvirket mange i mitt daglige liv, sier 23-åringen.

Minnesota United kommer til å spille med regnbuefargede draktnumre under fredagens kamp mot FC Dallas for å markere Pride.

Redaktør i den 12. mann og styremedlem i Bataljonen (supporterklubben tilknyttet Brann) Gjert Moldestad, sier til VG at han syns det er kjempefint at Collins har stått frem som homofil mens han er aktiv spiller.

– Han er et strålende eksempel på at det går helt greit å være fotballspiller og homofil samtidig.

Han påpeker likevel at Minnesota Uniteds støtte til pride-festivalen trolig har gjort det mye lettere for Collins å stå frem med sin legning offentlig.

– Jeg tror ikke han hadde turt å være åpen om ikke klubben har vært synlig og tydelig. Han gjør det samme dagens om klubben skal gå i pride-toget. Når klubbene gjør dette, så forteller de at du er velkommen. Vi vet ikke hvem «du» er, men du vet at du kan spille fotball og samtidig være deg selv.

​Til helgen markerer alle Eliteserie-lagene at det er pride med cornerflagg og kapteinsbind i regnbuefarger.

– Tror du den første norske åpne aktive spilleren som står frem lar vente på seg i frykt for medieoppmerksomheten han ville fått?

– Ja, det kan jeg forstå. Det er ofte vinklingen: Når skal den første stå frem? Da pleier jeg å si: Det viktigste er ikke å stå frem, det viktigste er at unge ikke slutter å spille fotball fordi man tror at man ikke kan kombinere det å være homofil og spille fotball.