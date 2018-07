SYNDERNE OG HELTEN: Lasse Schöne (f.v.) og Christian Eriksen går mot keeperhelten Kasper Schmeichel (t.h.) etter at Danmark røk ut av VM på straffer. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Eriksen mener han sviktet Schmeichel: – Veldig tung kveld

Publisert: 02.07.18 10:29

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Danmarks store stjerne sviktet da det gjaldt som mest. Etter VM-exiten er Christian Eriksen (26) nådeløs mot seg selv.

Tottenham-stjernen nølte litt da VG spurte om et intervju etter den hjerteskjærende nedturen i Nizjnij Novgorod, men til slutt stilte Eriksen opp. Den dresskledde dansken så nedbrutt ut, men svarte på alle spørsmål med hevet hode.

– De av oss som bommet på straffe, har en veldig tung kveld, erkjenner Eriksen overfor VG.

– Han gjorde jobben sin. Det gjorde ikke vi

Dramaet mot Kroatia, som til slutt vant 4–3 på straffer , inneholdt én dansk helt og tre syndere. Kasper Schmeichel reddet først et straffespark av Luka Modric like før ekstraomgangene var over, før han fulgte opp med to flotte redninger i straffesparkkonkurransen. Der bommet derimot Eriksen, Nicolai Jørgensen og Lasse Schöne.

– Schmeichel prøver å holde oss inne i kampen, men vi var ikke gode nok. Det er vår egen feil, sier Eriksen.

– Føler du at du sviktet ham ved å brenne straffesparket?

– Ja, selvfølgelig. Når du har en keeper som redder tre straffer, så burde du vinne. Du burde score på din egen straffe, men det var lettere sagt enn gjort i kveld. Kasper kommer til å være skuffet, men han spilte en veldig god kamp.

– Sa du noe spesielt til Schmeichel etter kampen?

– Ja. Jeg sa at han gjorde jobben sin. Det gjorde ikke vi. Så enkelt var det. Han kan være stolt av seg selv, men vi som brant straffe, kunne nok valgt noe annet, sier Christian Eriksen til VG.

På spørsmål om hva han personlig kommer til å huske best fra sitt første VM, svarer playmakeren:

– Jeg kommer nok til å huske at jeg brente en straffe. Den kommer jeg til å se for meg igjen veldig mange ganger.

Schöne: – Ikke godt nok

Nicolai Jørgensen var ikke i humør til å snakke med noen etter sin straffemiss. Han gikk forbi alle i pressesonen og viftet bort henvendelsene med hånden. Lasse Schöne svarte derimot på VGs spørsmål om hvorvidt han føler straffesynderne sviktet sin keeper.

– Ja, men det er ikke bare ham vi sviktet. Han sto fantastisk og tok mange straffer. Når man legger ballen ned på ellevemeteren, så skal man score. Hvis du ikke gjør det, så er det ikke godt nok, sier Ajax-spilleren til VG.

Kasper Schmeichel, som ble kåret til banens beste spiller, er på sin side tydelig på at han ikke bebreider lagkameratene sine etter den straffefiaskoen.

– Nei. Nei, det gjør jeg ikke. Alle som tør å ta en straffe, er en helt i min bok. Presset er så stort at hvis du har ballene til å stille opp, så har du min fulle respekt. Vi vinner og taper som et lag. Dette er et fantastisk lag. Jeg er veldig stolt av å være en del av det, sier Schmeichel til VG.

Åge Hareide hyller keeperens innsats.

– Kasper gjorde alt for at vi skulle vinne denne kampen her, både i ordinær tid, tilleggstid og i straffekonkurransen. Men det er sånn med straffespark at det litt bingo. Det er kanskje våre tre mest solide skyttere som bommer i dag, sier den norske, danske landslagssjefen.