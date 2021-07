Kristoffer Ajer er blitt Brentford-spiller. Foto: Geir Olsen / NTB

Ajer fullførte Premier League-overgangen: − Guttedrømmen går i oppfyllelse

Landslagsstopper Kristoffer Ajer (23) skifter ut Celtic med Brentford og skal spille i Premier League kommende sesong.

NTB-Even Lübeck

Ajers ventede overgang til den nyopprykkede Premier League-klubben er dermed i boks. Ifølge britiske medier betaler Brentford rundt 164 millioner kroner (13,5 millioner pund) for nordmannen.

– Dette er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Å spille i Premier League er noe jeg har drømt om lenge. Jeg gleder meg veldig, sier en henrykt Ajer til NTB.

– Jeg kom til London for fem dager siden. Der har jeg gjennomgått to medisinske tester, og så har vi ventet på at alle papirene mellom Celtic og Brentford skal gå i orden. Det er en lettelse å være klar og at alt endelig har gått i orden, sier den ferske England-proffen videre.

Ajer har skrevet under en femårskontrakt med Brentford. Han hadde sin første trening med laget onsdag, og romerikingen er storfornøyd med spillergruppa.

– De har en veldig bra trener (Thomas Frank), og assistenttreneren har tidligere vært i FCK. Det kommer til å hjelpe meg mye. Spillergruppa er veldig god, så jeg ser bare positivt på dette.

Ville bort

23-åringen slo allerede tidlig i sommer fast at han ønsket seg et klubbskifte etter fem år i skotsk fotball. Han har vært fast mann i Celtic-forsvaret de siste fire sesongene og figurerer også regelmessig i Norges midtforsvar.

Mandag ble det kjent at Ajer ikke var registrert i Celtics tropp til Champions League-kvalifiseringen. Det ble tolket som et klart tegn på at nordmannen nærmet seg et klubbskifte.

Celtic-trener Ange Postecoglou opplyste at han hadde tatt ut kun de spillerne som «fysisk og mentalt» var klare for mesterligaspill.

– Jeg har hatt oppkjøring med Celtic og fått trent bra i ferien. Jeg er sikker på at jeg kommer til å komme i god form til seriestart, sier Ajer.

Passer perfekt

Ifølge Brentford-treneren var Ajer klubbens førstevalg i jakten på en ny midtstopper.

– Vi synes han passer perfekt inn i rollen, særlig med ballen i beina. Som forsvarer har han fysikken som kreves, og han kan hjelpe oss i begge boksene med sin luftstyrke, sier Thomas Frank til London-lagets nettsted.

Brentford skal for første gang spille i Premier League etter å ha slått Swansea i opprykksfinalen fra mesterskapsserien i mai. Klubben var sist i den engelske toppdivisjonen i 1946/47-sesongen.

Ajers nye klubb serieåpner hjemme mot Arsenal 13. august.