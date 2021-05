Dette betyr et kommersielt samarbeid.

STERK ÅPNING: Bodø/Glimts Patrick Berg (t.v.) kunne glede seg over seier mot Tromsø og Ruben Yttergård Jenssen i premieren i Bodø. Foto: Mats Torbergsen

Patrick Berg om negative tips etter gullet: − Vi er blitt vant til det

For-stå-seg-på-erne står i kø for å sende Bodø/Glimt nedover på tabellen etter jubelsesongen 2020. Patrick Berg (23) lever godt med det.

– Vi er blitt vant til det. Media prater hvert eneste år at vi mister mange og ikke har klart å hente noen til å erstatte dem. Det lever vi fint med, sier Bodø/Glimt-kapteinen.

VG-duoen Knut Espen Svegaarden og Geir Juva har tippet Bodø/Glimt på 3. plass, bak Molde og Vålerenga. De er slett ikke alene om den vurderingen. Til tross for at Bodø/Glimt i 2020 var et «hav» foran toeren Molde (81 mot 62 poeng).

I Eurosport spådde Joacim Jonsson dem helt nede på 5. plass, bak Viking. Jørgen Tjærnås i Nordic Bet tippet 4. plass, mens Nettavisen var mer positiv med 2. plass. TV2-ekspert Jesper Mathisen landet på 3. plass. «Selv en tryllekunster kan ikke kopiere fjoråret», mente den sørlandske spåmannen.

les også Kåre Ingebrigtsen fnyser av spådommer: – Det bryr jeg meg ingenting om

– Vi har fokus med oss selv og har veldig trua på det prosjektet vi har på gang her, sier Patrick Berg.

– Alle går i fella igjen?

– Ja, du kan si det sånn. Vi får se etter 30 serierunder.

– Hvor viktige blir du og dere faste for kontinuiteten?

– Vi er mange som fortsatt er igjen fra fjoråret, og vi har et ansvar for å bære den kulturen videre. Det føler jeg vi prøver hver eneste dag, å hjelpe de nye til å bli en del av den kulturen. Det føler virkelig at de nye har tatt til seg, og de tar det veldig kjapt. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen.

Bodø/Glimt fikk en perfekt start på sesongen med sterke 3–0 over «naboen» Tromsø.

les også Knutsen tok et oppgjør med Botheim: – Hard og ærlig

VG-tips: Kristiansund-Bodø/Glimt

* Kristiansund fikk lite til borte mot Molde i premieren, og røk 0-2. Litt for tidlig til å bli så bekymret på nordmøringenes vegne. Men de vant ingen av sine fire treningskamper i vår - og scoret ingen mål. Det er selvsagt urovekkende.

* Kristiansund ble spilt veldig lave mot et sløsende Molde-lag på søndag, og må ta seg sammen her.

* Bodø/Glimt fortsatte der de slapp i fjor med sin trygge 3-0-hjemmetriumf over Tromsø. Erik Botheim brukte ikke lange tiden på å gjøre seg husvarm i Glimt-trøya. Scoret mål nummer én og fikk presset bortelagets Lasse Nilsen til å sette ballen i eget nett. Det er ikke gitt at 2021-sesongen blir like suksessrik som den i fjor. Men vi tror bodøværingene har det i seg til å sikre nok en trepoenger i kveld.

