UTSETTES: Kampen mellom Sarpsborg og Mjøndalen skulle vært spilt første serierunde andre helgen i mai. Her er Bjørn Inge Utvik i duell med Shuaibu Ibrahim i forrige sesong. Foto: Christoffer Andersen

Opplysninger til VG: Seks lag får utsatt eliteseriestarten

Eliteserien sparkes i gang 8. mai, men de to første ligarundene blir ikke fulltallige. Flere av klubbene går ikke i gang før 16. mai.

Publisert: Nå nettopp

Dette er – etter det VG kjenner til – blitt bestemt og vil kommuniseres til klubbene i et planlagt allmøte tirsdag kveld. Det betyr at de to første rundene i Eliteserien blant annet går uten Viken-klubbene Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg, Mjøndalen og Strømsgodset.

Odd og Sandefjord har en litt annen situasjon. De fikk restarte med trening litt tidligere enn Viken-klubbene, og derfor har Odd ønsket å være med på seriestart 8. mai.

Men telemarkingene vil unngå å spille midtukekamp 12. mai, opplyser klubbdirektør Einar Håndlykken. Dette løses etter planen ved at Odd møter nettopp Sandefjord i første runde. Ellers er oppsettet beholdt: Bodø/Glimt-Tromsø, Molde-Kristiansund, Viking-Brann og Vålerenga-Rosenborg spilles som planlagt.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund ønsker ikke å gi informasjon rundt det reviderte oppsettet før klubbene har fått vite det tirsdag kveld.

– Har dere tatt hensyn til klubbene som vil begynne 16. mai?

– Vi prøver å være imøtekommende, svarer Fisketjønn.

– Hvis dere må skyve kamper, som Viken-klubbene blant annet ønsker, vil det bli en tabell der kampantallet lenge er ujevnt. Hva har det å si for produktet Eliteserien?

– Ingen i hele Europa liker en haltende serie. Totalt sett er ikke det bra, men nå gjør vi det som er nødvendig for å få gjennomført, sier NFFs konkurransedirektør.

Både daglig leder Dag Lindseth Andersen i trenerløse Strømsgodset, trener Vegard Hansen i Mjøndalen og sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg melder til VG at de ønsker seriestart for sine klubber 16. mai. Det samme sier Stabæks Torgeir Bjarmann til Eurosport.

– Tre og en halv uke blir for kort tid, argumenterer Berntsen – som etter dagens unntaksbestemmelse for toppidrett i 5A-områdene kan gå i gang med ordinær fotballtrening fra og med i morgen.

Haugesund har også vært under lang treningsnekt som følge av såkalte 5A-tiltak. De skulle derimot gjerne startet andre helgen i mai, men vil også unngå påfølgende midtukekamp.

– Vi har sagt at tre kamper på én uke ser vi på som problemfylt. Vi ønsker å starte 9. mai og få utsatt kamp nummer to, opplyser Eirik Opedal i Haugesund.

Det spørs om regnestykket går i orden for Haugesund – siden de var satt opp med Sandefjord og Strømsgodset i de to første kampene. Sandefjord blir trolig satt opp i en «kortreist» kamp mot Odd istedet, og Strømsgodset ønsker altså å begynne 16. mai.

Etter det VG forstår, vil kampene som utsettes fra serierunde én og to bli spilt på senere tidspunkt. Det betyr at serierunde nummer tre – på fotballens festdag 16. mai – blir serieåpning for flere.

– Jeg oppfatter dialogen med NFF og NTF som positive til å ta imot innspillene til oss og klubbene som er i samme situasjon. Når det gjelder seriestart, er vi først og fremst veldig glade for at vi får lov av myndighetene til å trene og spille kamper, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm – som dermed får serieåpningen sin borte mot Strømsgodset 16. mai.

– Vi ser vi henger et godt stykke etter med tanke på den totale hverdagen man normalt har som profesjonell klubb. Vi har tross alt vært låst ned i fire uker. Det er ekstremt utfordrende, og det vet de som driver med toppidrett. Det handler ikke kun om én treningsøkt om dagen, påpeker LSK-sjefen.