FIKK GRØNT LYS: Guillermo Molins får nå lov å dra til Trondheim for å spille for Rosenborg. Foto: Jil Yngland, NTB

Nå får spillerne komme inn til Norge

Det tok ikke lang tid før Sjøfartsdirektoratet varslet at man ville se på søknadene fra fotballklubbene før de første spillerne fikk lov til å reise på jobb i Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I går kveld fikk vi beskjed om at våre søknader var innvilget ut i fra kriteriene. Nå er vi i full gang med å ordne flybilletter til våre spillere fra Brasil og Serbia, sier daglig leder i Avaldsnes, Stian Nygaard, til VG.

Klarsignalet fra Sjøfartsdirektoratet betyr at toppserieklubben nå får på plass Sara Pavlovic (serbisk landslagsspiller) og Giovanna Oliveira (brasiliansk landslagsspiller) siden januar.

– Det er en deilig følelse at vi får de forsterkningene og de ansatte i klubben inn i landet, at de snart skal få gå på jobb. Vi gleder oss til å få de på feltet, sier Nygaard.

Når spillerne er på plass venter 10 dagers obligatorisk karantene. Så kan de nye Avaldsnes-spillerne begynne å forberede seg på seriepremieren borte mot forrige sesongs cup- og seriemester Vålerenga 22. mai.

Også flere klubber i Eliteserien fikk sine søknader avgjort i går.

Rosenborg fikk den nødvendige tillatelsen til å hente den svenske spissen Guillermo Molins, bekrefter RBK-trener Åge Hareide overfor VG.

Han har skrevet en korttidskontrakt med trønderne frem til august, men har ikke kommet seg inn i landet på grunn av innreise-restriksjonene.

Også Viking og Brann er blant klubbene som fikk gode nyheter i går etter at søknadene har ligget på vent i Sjøfartsdirektoratet i flere uker.

– Endelig

For Viking dreier det seg trolig om venstrebacken Shayne Pattynama. 22-åringen, som kommer fra Telstar på nest øverste nivå i nederlandsk fotball, skrev under på en kontrakt i midten av mars men har blitt stoppet av de strenge innreisereglene.

Brann får nå hente den svenske midtbanespilleren Moonga Simba. 20-åringen signerte for bergenserne 18. februar.

– Endelig. Jeg har ventet på denne beskjeden i lang tid, så nå er jeg klar for å reise. Da jeg fikk beskjeden reiste jeg rett hjemmefra for å hente fotballskoene mine som var i Västerås. Nå er jeg på vei tilbake til Stockholm for å pakke, så er jeg klar for å reise i morgen, sier Simba til Branns hjemmeside.

20-åringen må være 10 dager på karantenehotell ved Gardermoen før han kan reise videre til Bergen.