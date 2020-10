LEI SEG: Flamur Kastrati forteller til VG at han har det veldig tøft etter hendelsen på Intility Arena søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Kastrati legger seg paddeflat etter «soper»-kommentar: − Utrolig tungt

Flamur Kastrati (28) sier at han er veldig lei seg etter at han sa «jævla soper» til Dag-Eilev Fagermo. Kristiansund-spissen sier til VG at han ikke visste hva ordet betydde.

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betydde. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot», sier Kastrati sent søndag kveld.

Han er skjelven i stemmen og forteller at han har det veldig vondt.

– Helt jævlig. Det er utrolig tungt akkurat nå. Jeg har ikke helt klart å samle tankene og jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt. Det blir en tøff natt, sier Kastrati da VG spør ham hvordan han har det.

Det vekket sterke reaksjoner da kamera og mikrofoner fanget opp munnhuggeriet mellom Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og Kristiansund-spissen Flamur Kastrati.

les også Flamur Kastrati til Dag-Eilev Fagermo: – Hold kjeft, jævla soper

Der hørte man tydelig at Kastrati sa «hold kjeft og sett deg ned, jævla soper» til Fagermo. I intervjuet etterpå bekreftet han det kontant da han ble spurt om det var det han hadde sagt.

– Jeg velger å bare si det som det er: Jeg visste ikke hva det betydde og ellers ville jeg aldri tatt det ordet i min munn. Du ser det i intervjuet også på måten jeg bekrefter det på en veldig sint måte; at jeg ikke vet hva det betyr, sier Kastrati.

Se intervjuet her:

– Unnskyld av hele mitt hjerte

28-åringen ber om tilgivelse, men ikke fra klubben eller fotballforbundet. Straffen er han forberedt på å ta.

– Jeg beklager veldig. Jeg kunne kommet opp med en unnskydning om at det sprakk for meg og at jeg ikke husker hva som ble sagt, men jeg velger heller å si det akkurat som det er, sier han.

– Jeg visste ikke hva det ordet betydde og hvis jeg visste hva det betydde, ville jeg aldri sagt det.

les også Dommer Hagen om hetsen mot Fagermo: – Hører ikke hva som blir sagt

Kastrati understreker flere ganger i løpet av samtalen at han er veldig, veldig lei seg.

– Da jeg forstod hva jeg hadde sagt, gikk det kaldt nedover ryggen min. Jeg kommer fra et tøft miljø og akkurat det uttrykket er noe som har blitt sagt tusenvis av ganger, sier han.

– Jeg er et forbilde og vet at det er mange som sliter med sin seksualitet eller legning. At jeg har gjort det verre for dem, det har jeg egentlig ikke ord for.

– Jeg håper at ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, at jeg blir tilgitt, ikke av NFF eller KBK, men de jeg har gjort det vanskeligere for. Jeg har vært en outsider hele livet og det siste jeg vil er å hetse noen.

– Jeg skal ta min straff, sier Kastrati.

Han sier til VG at han forstår at mange ikke kommer til å tro på ham.

– Det kommer mest sannsynlig til å ha noen tøffe uker. Når man har driti seg ut, så må man stå i det.

– Men igjen: Jeg visste virkelig ikke hva jeg sa. Til hele det norske folk og alle jeg har såret: Unnskyld av hele mitt hjerte, sier Kastrati.

Se munnhuggeriet her:

Får støtte: – Jeg visste heller ikke

Flamur Kastrati får støtte fra Sandnes Ulf-spiller Johannes Hummelvold-Nunez, som skriver på Twitter at han selv gjorde samme feil for en uke siden.

– Det visste ikke jeg heller da jeg slang det ut mot Åsane for en uke siden, men sjekket det opp da motspiller reagerte som han gjorde, skriver han.

VG har vært i kontakt med Sandnes Ulf-spilleren. Han forteller at han trodde at det betydde noe à la «tulling», og har sjekket med flere i samme omgangskrets som heller ikke visste hva betydningen var.

VG har sett meldingene hvor flere kamerater, som ønsker å være anonyme, bekrefter at de ikke er sikre på betydningen.

– I etterkant angrer jeg selvfølgelig, fordi jeg har ingenting imot homofile, og vil beklage både til spilleren til Åsane og alle homofile medmennesker. Det er åpenbart ikke greit ord å bruke, så legger meg flat, og det skjer selvfølgelig aldri igjen, skriver Nunez på Twitter.

