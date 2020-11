KRITISK: Paul Ince er kritisk til måten Ole Gunnar Solskjær ble ansatt på. Foto: Mark Leech/Offside / Offside

Tidligere United-spiller: − Styret hadde panikk da de ansatte Solskjær

Tidligere Manchester United-spiller Paul Ince mener gamleklubben hadde panikk da de ansatte Ole Gunnar Solskjær (47) som manager på permanent basis.

Ince har uttalt seg til bettingselskapet Ladbrokes om Manchester Uniteds svake start på Premier League-sesongen denne høsten. Her snakker han blant annet om da Solskjær fikk United-jobben fast.

– De havnet i en god flyt, og han fikk jobben. Det var vanskelig å ikke gi den til ham etter det. Jeg mener likevel at styret hadde panikk, sier den tidligere midtbanespilleren i intervjuet som er gjengitt av blant andre Daily Mail.

Dette er langt ifra første gang Ince kritiserer nordmannen. Han har vært en tydelig kritisk stemme til ansettelsen, og har tidligere hevdet at både han og «hvem som helst» kunne gjort den samme jobben som Solskjær. Ince har også vært hard i sine karakteristikker av Uniteds spillere, som Jesse Lingard.

United hadde kun ett tap på de første 17 kampene under Solskjær, men avsluttet 2018/2019-sesongen svakt med to seirer, to uavgjort og åtte tap på de tolv siste kampene.

– Supporterne sang navnet hans og krevde at klubben skulle gi ham jobben, og det gjorde de. Jeg mener de burde ventet til slutten av sesongen. La ham være midlertidig manager ut sesongen og se hvem som er der ute, hvem som er den beste til å ta jobben, sier Ince.

Manchester United ligger på 15.-plass med kun to seirer på de seks første kampene. Søndag ble det 0-1-tap hjemme mot Arsenal i Solskjærs 100. kamp som sjef for de rødkledde.

– Jeg sier ikke at Ole ikke er den beste mannen til jobben. Og å få det laget til tredjeplass var en flott prestasjon. Men jeg ser på United nå sammenlignet med da jeg spilte, sier Ince, som legger til at han mener at motstanderlag ikke lenger frykter United på samme måte som før.

I desember er det to år siden Solskjær ble ansatt som Manchester United-manager. Ince er en kontrast til andre tidligere United-helter, som har fått kritikk for å være for snill med den norske manageren.

