Haaland om egen scoring i derbyet: − En nydelig chip

(Borussia Dortmund – Schalke 04 3–0) Revierderbyet er tysk fotballs største scene. Den scenen trives Erling Braut Haaland (20) svært godt på.

– Det er i disse kampene legender blir født i Dortmund, sa Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Det sa han like etter at Haaland chippet inn sitt syvende klubbmål denne sesongen – og hans andre på like mange kamper mot Schalke 04.

I billedgalleriet under kan du se hvor mye det betydde for den norske målmaskinen:

Revierderbyet, derbyet mellom Borussia Dortmund og Schalke 04, anses av mange som tysk fotballs største derby. Bundesligas offisielle nettsted kaller det «alle derbys mor», og det er bare tre mil mellom Dortmund og Gelsenkirchen.

Derbyets historie går langt tilbake i tid, og handler om tysk industri, arbeiderklassen og en ekstrem lokal tilhørighet.

Og det er i ferd med å bli Erling Braut Haalands favorittkamp.

To på to

Han storspilte i 4–0-seieren med mål og målgivende mot Schalke i mai, og lørdag leverte han nok en scoring, bare dager etter at han hamret inn en vakker scoring i Champions League mot Lazio.

Denne gangen kombinerte han fint med Jadon Sancho. Først holdt Haaland ballen lenge ballen i beina, driblet av både én og to og ventet på å få lagkameratene med seg. Deretter slapp han den til Sancho.

Engelskmannen fikk ballen i beina og satte fart mot Schalke-forsvaret. De rygget og rygget, og Haaland fikk litt rom å løpe i.

Sancho spilte Haaland fri med en perfekt vektet pasning, og alene med Frederik Rønnow, chippet han ballen elegant – med sitt svakere høyrebein – ballen i mål.

Han skapte det - og avsluttet det:

ELEGANT: Rolig som skjæra på tunet chippet Haaland ballen over en sjanseløs Frederik Rønnow. Foto: INA FASSBENDER / AFP

– Det var et fantastisk mål. Jeg fikk ballen og så at Jadon (Sancho) ikke orket å sprinte. Så jeg spilte til ham. Da var det bare å få nakken ned, så ble det en nydelig chip, sa Haaland i et intervju vist på Viasport etter kampen, og la til:

– Jeg banker det inn i hodet deres hver dag at jeg vil ha ballen når jeg er i gode posisjoner.

Det var Dortmunds andre scoring for kvelden, etter det som lenge var en frustrerende aften.

For hjemmelaget stanget lenge mot målet til Schalke, men Haaland, Sancho, Gio Reyna og Julian Brandt misbrukte mulighetene de få mulighetene de fikk mot et lavtliggende og kompakt Schalke-lag.

Med Dortmunds mange offensive stjerner måtte det en midtstopper til for å få hull på den berømte byllen.

Stoppernes aften

En innøvd cornervariant endte med en retur fra Rönnow, som Akanji var først på. Han pirket ballen i mål, og sørget dermed for Dortmund-ledelse i sin første kamp tilbake i laget. Han har vært ute med coronasmitte siden landslagspausen.

1–0-scoringen ga Dortmund-laget selvtillit, og med 2–0-scoringen til Haaland fikk de for alvor kampen inn i sitt spor. Midtstopperne til Dortmund var på hugget på Signal Iduna Park, og etter 78 minutter tegnet også Mats Hummels seg på scoringslisten. Tyskeren steg til værs på en corner og stanget ballen kontant i mål.

Seieren var viktig for Dortmund, som var sist i aksjon av de tyske topplagene.

Tidligere lørdag var RB Leipzig, med Alexander Sørloth fra start, i aksjon, og det samme var Bayern München. Begge de vant sine kamper, og ettersom Dortmund gjorde det samme, er de à poeng med Bayern – og poenget bak serieleder Leipzig.

