Everton overtok tabelltoppen etter James-dobbel

(Everton – Brighton & Hove Albion 4–2) Selv ikke en fæl keepertabbe og skade på Richarlison kunne stoppe Everton hjemme mot Brighton, som overtok tabelltoppen etter klubbens beste sesongstart siden 1894.

Everton kopierte i forrige uke sin beste sesongstart i Premier League-historien med sin tredje strake seier, og lørdag sikret de seg den fjerde strake seieren hjemme mot Brighton. Det er sjette gang i klubbens historie at de har vunnet de fire første ligakampene i en sesong, noe de sist klarte i 1969/1970-sesongen, som endte med ligagull for de blå fra Merseyside.

De er nå alene på toppen av tabellen i Premier League, men både Leicester og byrival Liverpool kan ta seg forbi Everton med seier på søndag.

Carlo Ancelottis mannskap har vunnet de syv første kampene denne sesongen i alle turneringer, noe de ikke har klart siden 1894 (!).

I neste runde venter nettopp Liverpool hjemme på Goodison - et lag Everton ikke har vunnet mot siden de vant ligakampen hjemme på Goodison i oktober i 2010.

Dominic Calvert-Lewin (23) har vært i strålende form denne sesongen, og engelskmannen fortsatte storspillet i hjemmekampen mot Brighton & Hove Albion.

Allerede etter et drøyt minutt fikk han en stor mulighet, men Brighton-keeper Matt Ryan var raskt nede og fikk dyttet skuddet unna.

Et kvarter senere kunne han imidlertid ikke gjøre noe, da Calvert-Lewin steg til værs på bakre stolpe og headet inn innlegget fra Gylfi Sigurdsson.

Scoringen var hans sjette i Premier League denne sesongen, og hans niende totalt denne sesongen etter hat tricket i midtuken i Carabao Cup-kampen mot West Ham.

KEEPERTABBE: Pickford glapp denne ballen, noe Neal Maupay utnyttet og satte inn 1–1. Foto: Alex Livesey / PA Wire

Brighton utlignet fire minutter før pause etter en stor keepertabbe fra Jordan Pickford, men hjemmelaget gikk likevel til pause i ledelsen etter et hel-colombiansk mål på overtid. James Rodríguez slo et perfekt frispark inn fra siden av 16-meteren og foran mål dukket Yerry Mina opp og headet hjemmelaget i føringen.

Etter pausen skulle det meste handle om nettopp Rodríguez, som satte inn både 3–1 og 4–1. Colombianeren ventet lurt på bakre stolpe ved begge anledninger, og styrte enkelt inn Evertons to mål i andre omgang. På overtid reduserte Yves Bissouma til 4–2 etter et lekkert skudd fra 20 meter, men det var for lite, for sent, og Everton tok sin fjerde seier denne sesongen.

