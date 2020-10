Sjakhtar med sjokkseier over Real Madrid etter VAR-drama

(Real Madrid – Sjakhtar Donetsk 2–3) Sjakhtar Donetsk overrasket og ledet med tre mål over Real Madrid til pause. Det ukrainske laget måtte så kjempe med nebb og klør for å sikre poengene.

Oppdatert nå nettopp

Sjakhtar Donetsk vant 3–2 over Real Madrid i det som absolutt kan kategoriseres som en spinnvill fotballkamp. I gruppens første runde i Champions League kriget ukrainerne til seg tre poeng mot den spanske giganten.

Men det var så vidt det holdt. Ett minutt og 30 sekunder på overtid hamret Federico Valverde inn en scoring og det spanske laget jublet ellevilt for å ha sikret seg et poeng mot Sjakhtar Donetsk. Men så dukket en liten beskjed opp på øret til dommeren.

Vinicius Junior var nemlig offside-plassert og blokkerte sikten til Sjakhtar-keeper Anatoliy Trubin. Dermed ble målet annullert og da tok Sjakhtar en meget overraskende og sterk seier over Real Madrid.

Resultatet er for øvrig mer oppsiktsvekkende med tanke på at Sjakhtar Donetsk i de to ukene før oppgjøret hadde ti spillere ute med positive coronatester. Manager Luis Castro sa to dager før kampen til Marca at de måtte sende flere spillere over til Madrid som akkurat nylig hadde avlagt negative tester som gjorde de tilgjengelige.

SJOKKERT: Thibaut Courtois måtte plukke tre baller fra nettet i kampen mot Sjakhtar. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Bortelaget fra Ukraina hadde lite ball i åpningsminuttene mot Real Madrid, men var svært giftige da de først kom i angrep. Så giftige at det sto smått sjokkerende 0–3 da lagene var halvspilt. Tete og Manor Solomon hadde hver sin scoring og Raphaël Varane var uheldig og satte ballen i eget nett i løpet av den første omgangen.

Og de tre scoringene kom på et vindu som strakte seg på 13 minutter. Tete åpnet ballet etter 29 minutter, og kun fire minutter senere satte Varane ballen i eget nett. Etter 42 minutter slapp kampens første målscorer Tete ballen bak til Solomon som gjorde ydmykelsen i de første 45 minuttene komplett.

forrige





fullskjerm neste SEIER: Sjakhtar Donetsk vant 3–2 over Real Madrid onsdag kveld.

I andre omgang snudde det fullstendig. Zinédine Zidane satte inn Karim Benzema inn i pausen, men det var ikke han som leverte fra start i den andre omgangen. Luka Modric leverte et kremmerhus av de sjeldne da han etter 54 minutter hamret ballen opp i vinkelen fra 25 meters hold.

Og ikke mange minutter senere satte Zidane inn på Vinicius Junior. Dette byttet skulle vise seg å være genialt. 14 sekunder senere sendte nemlig Vinicius ballen i mål etter å ha snappet ballen høyt i banen. Dermed viste resultattavlen 2–3 etter 59 minutter. Det resultatet holdt også helt inn ettersom scoringen til Federico Valverde på ble annullert.

Gjennom de 93 minuttene som ble spilt ble det foruten de fem scoringene skapt vanvittig mange sjanser. Begge lag kunne endt med flere mål, og særlig Sjakhtar brant flere store målsjanser.

JUBEL: Dentinho og Manor Solomon jubler for Sjakhtars 0–3-scoring. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Publisert: 21.10.20 kl. 20:46 Oppdatert: 21.10.20 kl. 21:03