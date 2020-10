BLIR MED VIDERE: Maren Mjelde setter ballen i mål bak keeper Cecilie Fiskerstrand på trening på Ullevaal stadion. Amalie Eikeland er for sent ute. I bakgrunnen Maria Thorisdottir. Foto: Jostein Magnussen

Mjelde runder 150 kamper – vil ha med seg to mesterskap til

ULLEVÅL (VG) Hun hadde håpet å spille sin 150. landskamp på Ullevaal stadion denne uken. Nå spiller Maren Mjelde (30) sin jubileumskamp på bortebane i Wales.

– Det er litt rart å tenke på. Jeg føler ikke at jeg har vært her så lenge, men når man teller kamper og år så har det gått en stund siden landslagsdebuten i 2007. Jeg hadde lyst at denne kampen skulle komme allerede på onsdag, sier Mjelde.

Karantenebestemmelsene gjorde at EM-kvalifiseringen mot Hviterussland ble utsatt. Nå runder hun milepælen borte mot Wales på tirsdag.

– Det har aldri vært noe mål for meg å skulle få så mange kamper. 150 er et stort tall. Det klinger bra, sier Chelsea-proffen som bare har fem navn foran seg på adelskalenderen til det norske kvinnelandslaget.

Og corona-pandemien gjør at det kommer til å bli langt flere landskamper på kapteinen. EM i England som ble flyttet fra 2021 til 2022, kunne fort blitt Mjeldes syvende og siste mesterskap. Slik blir det ikke – om Norge gjør jobben, vel å merke.

– EM i 2022 skal jeg uansett ha med meg, og etter det er det bare ett år til VM i Australia og New Zealand. Da er det sannsynlig at jeg tar med meg det også.

– EM-utsettelsen gjorde det valget enklere?

– Ja, jeg har det veldig kjekt med fotballen og føler at jeg fortsatt har mye å bidra med og fortsatt kan utvikle meg. Da er det jo ingen grunn til å slutte, sier bergenseren til VG.

Hun fyller 31 år i neste måned og har begynt på å tenke på livet etter fotballkarrieren. Nå bruker hun fritiden i London til å studere.

– Jeg har nettopp begynt på en master i «business administration» (MBA). Det er gjennom klubben og et universitet i Irland. Det er det jeg jobber med på fritiden, så får vi se hva som skjer etter fotballen. Jeg vet at jeg har mye å bidra med, men så spørs det hvordan det kjennes etter endt karriere. Det er noe annet å være trener enn spiller.

Flest landskamper for landslaget: 188 Hege Riise

183 Solveig Gulbrandsen

172 Trine Aaltvedt-Rønning

152 Linda Medalen

151 Heidi Støre

149 Maren Mjelde Vis mer

Så om det blir fotball etter fotballen, vet hun ikke.

– Jeg har jo ikke fått levd det livet som alle andre lever. Ikke det at jeg er misunnelig, men jeg vet at den fantastiske hverdagen jeg har tar slutt en dag. Nå får jeg bruke tiden til å finne ut av ting.

– Er det blitt slik i profesjonell kvinnefotball at det går an å legge seg opp penger til karrieren er over?

– Med de største klubbene går det en vei: Det blir mer penger og flere kan leve av fotballen og spare til fremtiden. Lønningene blir bedre og bedre. Det som skjer etter fotballen er kanskje ikke det vi tenker for mye på, men det har gått opp for meg at det er veldig viktig. Jeg har vært i en heldig stilling slik at jeg har hatt anledning til å sette penger til side, sier Maren Mjelde.

Denne uken tok hun seg til og med tid til å delta på en konferanse om pensjon.

