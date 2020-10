Kommentar

Å trekke fram en ubetydelig bom fra 2018? Barnslig, Lagerbäck

Av Knut Espen Svegaarden

BOM: Alexander Sørloth etter bommen etter 88 minutter mot Kypros i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det skal være tøffe diskusjoner når viktige kamper tapes. Det unormale i situasjonen rundt herrelandslaget i fotball denne gangen er at det hele virker å ha blitt personlig.

Det er ikke et godt tegn at krangler verken blir så store som de ble før Norges møte med Nord-Irland - eller at hele «kampen» utspiller seg i media. Frustrasjon og for store egoer kan være en farlig kombinasjon i dagens fotball.

Og at ballen fortsatt ikke er lagt død, en drøy uke etter hendelsen.

En frustrert angrepsspiller, Alexander Sørloth (24), hadde tydeligvis tatt med seg irritasjonen over tapet mot Serbia i EM-play-off, langt inn i Nations League-kampene mot Romania og Nord-Irland.

Og adressert det direkte til landslagsledelsen.

En tydelig provosert landslagssjef, Lars Lagerbäck (74) gikk til slutt lei av klagingen til Sørloth. Noe som kan være forståelig. Alle kan gå lei av det som blir opplevd som lite selvkritikk, men massiv adressert kritikk til andre.

Det jeg først og fremst reagerer på, er måten Lagerbäck skal ha trukket inn en gammel, og svak, Sørloth-kamp i argumentasjonen.

«Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?»

Det var den siste kampen i Nations League, 19. november 2018. Norge ledet 2–0, etter to Ola Kamara-scoringer, da innbytter Sørloth bommet på en kjempesjanse.

Bommen hadde null og niks å si for resultatet. Norge vant 2–0 og med det sin gruppe i Nations League høsten 2018.

Du er både barnslig, meget provosert og ganske stresset, når du henter opp en uvesentlig bom i en gammel kamp som argument for at Sørloth ikke kan komme med kritikk overfor landslagsledelsen.

Det er skuffende, av en så rutinert mann som Lars Lagerbäck. Han «tok igjen» på en måte han burde vært altfor klok til gjøre det på.

Det som skal ha vært et tema blant spillerne etter Serbia-kampen var: Hvis landslagsledelsen hadde så god kontroll og kjennskap til hvordan Serbia spilte, som de uttalte, hvorfor ble ikke den kunnskapen brukt under kampen?

Det spørsmålet var naturlig å komme med etter bommen mot Serbia. For mange av spillerne oppfattet det nettopp sånn: Visste ikke landslagsledelsen hva Serbia kom med? Det samme rundt laguttaket, der Lagerbäck regelrett bommet i to-tre av valgene sine.

Frustrerte, norske landslagsspillere så at EM-billetten forsvant, og det ble opplevd som «unødvendig». Og noen spillere var mer frustrert enn andre.

Men det ikke bra at en opphetet diskusjon mellom spiller og trener skjer foran alle spillerne. Det er ingen katastrofe, men det bør unngås i fremtiden. Og det bør snakkes gjennom, i november. Spillerne ble ufrivillig vitner til en diskusjon, som til slutt ble oppfattet som personlig, mellom landslagssjefen og en av spillerne.

Det er ikke noe nytt at det er tøffe diskusjoner mellom spillere, og mellom spillere og trenere. Under Drillos tid var det mange sterke personligheter på landslaget. Flere av dem dominerer på trener- og ledersiden i norsk fotball i dag. Lederne i den gruppa hadde tøffe diskusjoner, ofte. Og de hørte ikke alltid på det landslagssjefen sa.

Men de lot heller aldri en diskusjon, i plenum, gå så langt som det som skjedde mellom Lagerbäck og Sørloth.

Under Nils Johan Sembs tid fikk vi «slagene i Drammen», men der gikk krangelen mellom to spillere (John Arne Riise og John Carew). Åge Hareide opplevde aldri en situasjon som dette, verken med Norge eller Danmark, selv om han hadde tøffe diskusjoner med enkeltspillere, eller med ledergruppa på de to landslagene. Men det foregikk ikke for åpen scene.

Det spesielle med denne saken er hvordan den eskalerte og pågikk over tid - og at den foregikk nettopp for åpen scene. Og ikke ble lagt død.

At Alexander Sørloth har bedt om unnskyldning for at han aldri klarte å stoppe kritikken, og havnet i en opphetet diskusjon med landslagssjefen med alle spillerne som tilskuere, det er bra. Og det var nødt til å skje, hvis Sørloth ikke skulle risikere å bli sendt hjem før møtet med Nord-Irland.

Spørsmålet blir om Lars Lagerbäck gjør det samme under landslagssamlingen i november.

Han bør være voksen nok til det.

Barnsligheten stopper forhåpentligvis med referansen til Sørloth-bommene mot Kypros.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

