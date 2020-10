LIKHETER? Zlatan Ibrahimovic (t.h.) ble hentet til Manchester United som 34-åring. Nå ser det ut til at 33-årige Edinson Cavani (t.v.) også ender der. Her er de to fotografert for Paris Saint-Germain i 2016. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Ekspert om Cavani-signering: Solskjær håper på «Zlatan-effekten»

Det er høyst ulike reaksjoner på at Edinson Cavani (33) er på vei til Manchester United - både blant supportere og eksperter.

Nå nettopp

33-åringen har nå syv sesonger bak seg i Paris Saint-Germain. Totalt i karrieren har han 353 mål på 586 kamper på øverste nivå i Uruguay, Italia og Frankrike. Han har i alt 20 titler med Napoli og Paris Saint-Germain.

Cavani er såkalt «free agent», altså ledig på markedet, så en klekkelig bonus til agenten og en god lønn blir altså utgiftene for Manchester United.

– United har sett nok til å innse at Cavani fortsatt har motivasjonen til å legge mer til sin allerede imponerende CV, og håper han kan ha samme påvirkning som Zlatan Ibrahimovic, skriver Manchester Evening News’ Tyrone Marshall i en kommentar.

Cavani er altså 33, mens svensken var 34 år da han kom i 2016 og scoret 28 mål på 46 kamper i sin første sesong.

– De håper at en 18 år gammel Mason Greenwood vil ha fordel av å jobbe sammen med en angriper av Cavanis kaliber, og han kan også tilby sin erfaring og ekspertise til folk som Marcus Rashford (22) og Anthony Martial (24), skriver Marshall.

Flere viser til et gammelt sitat fra Rashford om å ha trent sammen med Ibrahimovic:

– Dere vil se fordelene i årene som kommer. Det som jeg har lært av ham er uerstattelig.

Ikke alle er sikre på at Cavani vil ha «Zlatan-effekt».

– Det er uklart hvordan Martial vil reagere på Cavani-signeringen. De har fått det beste ut av ham ved å vise ham tillit og latt ham spille i samme posisjon over tid. Cavani er åpenbart en trussel mot det, skriver James Robson, Manchester-korrespondent for Evening Standard, på Twitter.

Marshall mener at Cavani-signeringen ikke er noe totalt brudd med Uniteds overgangspolicy:

– Det kan ses på som en opportunistisk signering, der Solskjær er opptatt av å få mer kraft og erfaring til et lag som ofte var blant de yngste i Premier League sist sesong, skriver Manchester Evening News-eksperten.

Rundt om på sosiale medier går diskusjonen høyt, både blant Manchester United-fansen og andre, om hvor bra Cavani kan prestere i klubben.

– Edinson Cavani gir mening, det. I 2020/21-sesongen. Solid oppgradering av Ighalo. Heftig lønn og agenthonorar for en andrefiolin på 33 år, men heldigvis snakk om 1+1-kontrakt. Noe måtte inn. Kan gå begge veier, skriver Eivind B. Holth, journalist for den norske supporterklubben, på Twitter.

– Full forståelse for skepsisen mange gir uttrykk for. Alder, skader, lønn – riktig å stille spørsmål. Men handler det egentlig mest om Sancho eller utelukkende om Cavani? spør Holth videre - og viser altså til Uniteds ønske om å hente Borussia Dortmunds Jadon Sancho.

Apropos penger: The Guardian skriver at mulige overganger til Atlético Madrid og Benfica gikk i vasken, fordi agenten krevde et honorar på 10 mill. euro (nesten 110 mill. kroner etter dagens kurs). Avisen oppgir ingen kilde for denne opplysningen, men en av journalistene bak artikkelen er vanligvis velorienterte Fabrizio Romano. Samme Romano skriver på Twitter at lønnen til Cavani vil ligge omtrent på det samme, altså 110 mill kroner, per sesong. Kontrakten vil ifølge ham være for ett år med opsjon på ett til.

Publisert: 04.10.20 kl. 13:56

