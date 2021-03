Kommentar

Valget burde vært Berge

Av Knut Espen Svegaarden

KAPTEIN: Martin Ødegaard er Norges neste landslagskaptein.

Ståle Solbakken (53) har valgt Martin Ødegaard (22) som sin kaptein. Sander Berge (23) ville vært et bedre valg.

Før han tok ut sin første landslagstropp (som også kan bli den siste, hvis Norge velger boikott av fotball-VM i 2022) ble Solbakken tvunget til å velge seg en kaptein. Stefan Johansen, som ledet Norge under Lars Lagerbäcks ledelse, har sagt nei til videre landslagsspill.

Det er selvsagt ikke sikkert at Johansen hadde beholdt jobben – uansett. Men Solbakken og teamet hans har i hvert fall valgt, eller ble tvunget til å velge nytt, og det endte på Martin Ødegaard.

Jeg stusser litt på valget, av en leder. For meg fremstår ikke Ødegaard som noen utpreget leder av menn, selv om han er en nøkkelspiller og selvsagt kan vokse seg inn i rollen som kaptein og leder.

Men Sander Berge har, etter min mening, stått frem i langt større grad som en leder i denne gruppen, med et tydelig språk og med en aura rundt seg. Av den nye generasjonen spillere i norsk landslagsfotball, spesielt 1998-generasjonen, er det Berge og Kristoffer Ajer som virker som ledertyper, på meg, mer enn Martin Ødegaard.

Nå er Berge på vei tilbake fra skade og faktisk tatt med i troppen, og sånn sett kan han lede Norge i de tre VM-kvalifiseringskampene senere denne måneden, men det er ikke det viktigste her. Visekapteinen under Lagerbäck, Omar Elabdellaoui, er uaktuell til landskampene i mars. Men kapteinsjobben handler uansett om “lang sikt”, ikke bare her og nå.

Det litt merkelige med denne jobben, er at de to siste som har ledet Norge (Per Ciljan Skjelbred og Stefan Johansen) begge led samme skjebne: De åpnet som kaptein for Norge i den sentrale midtbanerollen, ble ganske raskt skjøvet ut på kanten, ble etter hvert byttet ut i hver eneste kamp, og det ble etter hvert stilt spørsmål om de faktisk fortjente en plass på laget.

Da Per-Mathias Høgmo fikk sparken som landslagssjef, ga også kapteinen (Skjelbred) seg. Da Lars Lagerbäck gikk samme vei fire år senere, kom også beskjeden om at kapteinen gir seg (Johansen).

Nå er det Martin Ødegaard som har fått jobben med å lede Norge på banen. En ære, selvsagt, etter debuten allerede som 15-åring, og allerede med gullklokka som 22-åring. Men en kapteinsjobb krever litt mer enn at du er en god fotballspiller.

Og de siste årene, med skader og en rekke klubbskifter, har det virket som om Ødegaard har hatt nok med seg selv, med å komme seg opp på det nivået både han og omgivelsene vet at finnes der inne.

Det kan virke som utlånet til Arsenal har gitt ham et løft, han har fått bra med spilletid. Men fortsatt savner jeg den dristige Ødegaard, han som tok sjanser offensivt, han som ble attraktiv for alle toppklubbene i Europa som 16-åring – fordi han slo de smarte pasningene som åpnet det forsvarende laget.

Vi kan bare håpe at Ødegaard fortsetter fremgangen i Arsenal, og at kapteinsjobben på landslaget ikke påvirker ham i negativ forstand, at ansvaret tynger. Det meste handler, uansett, om resultater.

Ståle Solbakkens første landslagstropp var ellers interessant på flere områder – der Lars Lagerbäcks tropper var ganske lukket, er det mange nye ansikter i Solbakkens første tropp. Det som – over lang tid – har skapt størst problemer for Norges landslagssjefer er midtforsvaret. Her har Solbakken hentet inn både Marius Lode fra Bodø/Glimt og Stian Gregersen fra Molde, to spillere som var aktuelle for Lagerbäck helt mot slutten av hans regjeringstid, samt stoppertalentet Leo Skiri Østigård, tre spennende stopper-typer.

Noe av det viktigste for Solbakken er å finne et stopperpar som fungerer, som gir ham en trygghet – slik at han kan slippe alle de gode, offensive spillerne sine løs. Det klarte aldri Lars Lagerbäck.

Også offensivt har Solbakken hentet inn spennende typer som Tokmac Nguyen, Kristian Thorstvedt og Jørgen Strand Larsen.

For blir landslaget trygt defensivt, er det ikke tvil om at dette laget kan skape store overskrifter i årene som kommer – om det da i det hele tatt blir spill for Solbakken og landslaget de neste årene.