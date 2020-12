TETT: Det blir stort sett jevnt når Jürgen Klopp og Sam Allardyce møtes. Foto: Scott Heppell / TT NYHETSBYRÅN

Allardyce håper på nytt Liverpool-sjokk

Liverpool er ubeseiret i sine 66 siste hjemmekamper i Premier League, men søndag venter et møte med manageren som sist beseiret Jürgen Klopp på Anfield.

Publisert: Nå nettopp

23. april 2017 tapte Liverpool hjemme mot Crystal Palace. Ledet av Sam Allardyce, vant London-laget 2–1 etter to scoringer fra Christian Benteke - mannen Jürgen Klopp hadde sendt ut dørene i Liverpool året før.

I det hele tatt har Klopp ikke den store uttelingen mot lag ledet av Sam Allardyce. Riktignok vant han i sitt første Premier League-møte med den rutinerte engelskmannen, 1–0 borte mot Sunderland i desember 2015, men siden har det ikke blitt noen seirer. Tre kamper har endt uavgjort, mens altså Allardyce også har én seier mot Klopp i Premier League.

Søndag møtes de to igjen til en duell nede på sidelinjen. Liverpool må sies å være storfavoritter - etter at det har blitt 55 seirer og 11 uavgjort i de 66 påfølgende hjemmekampene i Premier League etter tapet mot Crystal Palace våren 2017.

Sam Allardyce overtok tidligere i desember West Bromwich. Mannen som har gjort det til sin ekspertise å løfte lag i trøbbel oppover på tabellen får nå en virkelig tøff utfordring i sin andre kamp som West Bromwich-manager:

– Jeg vil ikke si at det er sannsynlig at vi vinner, med tanke på den statistikken de har på hjemmebane i Premier League, men vi må prøve å få med oss et resultat, sier Allardyce til klubbens hjemmeside.

– Hvis vi drar dit og får en seier, som kan skje på ethvert tidspunkt og ethvert sted i denne ligaen, så vil det være en strålende prestasjon fra spillerne, sier Allardyce videre.

– Når du spiller mot de beste lagene i ligaen, som Liverpool, så er ethvert poeng man kan få bonuspoeng, sier Allardyce, som virker til å ha kampplanen klar.

– Hvis vi klarer å holde oss samlet, både med og uten ball, så kan vi være i stand til å frustrere Liverpool, sier han.

Jürgen Klopp forventer også en krevende kamp, og har i analysearbeidet sett på både Allardyces tid i Everton (britens forrige managerjobb) og Allardyces første kamp som sjef i West Brom mot Aston Villa forrige uke (som endte med 3–0-seier til Aston Villa).

– Det er alltid tøft mot et Sam Allardyce-lag. De er godt organisert og fokuserer ikke mye på ballbesittelse. Det vil bli en skikkelig «fight». Sam har vist seg som en ekspert i å organisere lag, så jeg forventer en tøff kamp, sier Klopp på en pressekonferanse i forkant av kampen.

VGs tips: Storseier til Liverpool

Liverpool bekreftet at formen er god, og klinket til med 7–0 mot Crystal Palace sist. Har ikke tapt en ligakamp på Anfield siden april 2017, og WBA-spillerne skal få nok å stri med her. Sam Allardyce fikk en fryktelig start med 0–3 hjemme mot Villa, og den eneste fordeln laget har før dette møtet er at ingen forventer noe annet enn tap. Jake Livermore soner karantene etter utvisning mot Villa. Tomålsseier til vertene gir helt grei ogdds, men her kan det også være rom for å satse på seier med mer enn tre mål til Liverpool.

Vi går for handikapseier (0–1) til Liverpool, til 1,42 i odds. Spillestopp er klokken 17.25, og kampen vises på TV 2 Sport Premium.