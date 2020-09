BEINA PÅ JORDA: Jens Petter Hauge var i så god form mot Milan at det så ut til at han kunne flydd hjem for egen maskin. Her er han tilbake til Bodø dagen etter Milan-kampen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG erfarer: Milan vil ha Hauge – agenten bekrefter økt pågang fra flere store klubber

MILANO/BODØ (VG) Jens Petter Hauge er en het mann etter storspillet mot Milan. Etter det VG erfarer kan nettopp Milano-klubben bli hans neste arbeidsgiver dersom italienerne får det som de vil.

Nå nettopp

– Jeg har ikke lyst å kommentere spesifikke klubber, men vi vet jo at de har sansen for Jens Petter, sier hans agent, Atta Aneke, om Milan-interessen.

Etter kampen uttalte nemlig Milan-manager Stefano Pioli at Hauge holder «internasjonal klasse» etter 3–2-seieren over Bodø/Glimt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Ifølge VGs opplysninger stemmer det nettstedet sempremilan.com skrev fredag om at Hauge har stått på ønskelisten til Milan i en periode – og at interessen har økt ytterligere etter Hauges imponerende prestasjon på San Siro torsdag.

– Det er naturlig at de spørsmålene kommer, men vi har nettopp kommet av flyet og det var ganske sent etter kampen i går så jeg vet ikke så veldig mye, sier Jens Petter Hauge til VG på flyplassen i Bodø.

Timer tidligere uttalte han til TV 2 at «det er en klubb jeg kunne tenkt meg å spille for».

Bodø/Glimt bekrefter bud

Interessen skal være konkret og klubben skal ha hatt samtaler med agent Atta Aneke.

– Det har vært veldig stor interesse også før kampen. Det har vært klubber som har vist konkret interesse. Etter kampen så har flere, men også de klubbene som var på fra før, intensivert sitt ønske om å komme til enighet eller å komme på banen. Interessen har skutt i været, den har det, sier Aneke om interessen generelt.

les også Herlige Hauge er brennhet: For et format!

Bodø/Glimts styreleder Frode Thomassen sier at de har «en god dialog» når det gjelder utenlandske klubbers interesse for Jens Petter Hauge.

– Det har vært konkrete bud på Jens Petter, sier Thomassen – uten å utdype mer.

les også Glimt-sjefen om Hauge-budene: – Vi har en god dialog

Ifølge Aneke er det ikke mangel på beilere.

– Det er klubber fra alle de fem største ligaene i Europa. Det er interesse fra England, Spania, Tyskland og Italia…

– Og Frankrike?

– Eehh… Ja! Når det blir så ille at man glemmer klubber, da er det mye, sier han.

Se Hauges herjinger her:

Ros fra Milan-sjefen

For Hauge handler det imidlertid mest om å passe inn i spillestilen og få muligheter når han skal velge sin neste destinasjon.

– For oss har det hele tiden vært viktigst å gå til riktig prosjekt. Det har på en måte vært hele pakken som har noe å si. Det er nummer én fremfor det økonomiske, sier Aneke.

Det ser dermed ut til at Jens Petter Hauge kan være på vei til større klubber enn belgiske Cercle Brugge, som han takket nei til tidligere i år.

– Det er klart at jeg har ambisjoner og drømmer i fotballen. Jeg føler i dag at jeg har vist at jeg kan levere på et høyt-høyt nivå på en enkelt kamp. Det er litt vanskelig å si om jeg er klar for å ta det steget allerede nå eller om jeg må ta et lite mellomsteg, sa Hauge til VG etter kampen torsdag.

les også Milan-manageren om Hauge: – Holder et høyt internasjonalt nivå

Milans manager roste venstrekantens ferdigheter.

– Vi visste at han var sterk, rask og veldig god til å komme inn fra siden. Jeg er veldig imponert over ham. Han er en spiller som definitivt er på et høyt internasjonalt og europeisk nivå, svarte Stefano Pioli på spørsmål om Hauge.

Publisert: 25.09.20 kl. 22:44

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk