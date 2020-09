NYTT TAP: Lars Arne Nilsen har 1–0-tap i begge sine to første kamper som Aalesund-trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Marerittkveld for Aalesund: Toppscoreren ble skadet i tap

(Aalesund - Sarpsborg 08 0–1) Først ble Aalesund trolig snytt for straffespark da toppscorer Hólmbert Friðjónsson ble skadet stygt. Så sørget hjemvendte Tobias Heintz for nok en marerittkveld for tangotrøyene.

Nå nettopp

Hólmbert Friðjónsson fikk et utsøkt innlegg og skulle bare spasere ballen i mål, men ble stoppet av David Mitov-Nilsson i Sarpsborg-buret.

Stoppet ble han også av bortekaptein Bjørn Inge Utvik, som i et desperat forsøk på å stoppe avslutningen plantet foten rett på ankelen til hjemmelagets islandske toppscorer.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Islendingen, som har scoret elleve av tangotrøyenes 21 mål i Eliteserien denne sesongen, skrek av smerte og forsøkte å reise seg opp, uten å klare det. Han måtte til slutt krabbe ut av banen.

– Det så ut som et straffespark, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport om situasjonen, som du kan se her:

Vondt skulle jo bli til verre for sunnmøringene, som før kampen hadde åtte poeng opp til Start på kvalifiseringsplass.

Tobias Heintz ble hentet tilbake til Østfold, direkte fra fryseboksen i tyrkiske Kasimpasa, og gikk rett inn i startoppstillingen til Sarpsborg-trener Mikael Stahre.

Selv om han knapt har spilt fotball det siste drøye halvåret, var det ingenting som tydet på at han var rusten da han iskaldt ekspederte Jonathan Lindseths pasning i mål.

Se målet her:

Like etterpå både kunne og burde han doblet ledelsen etter et innlegg fra motsatt side, men avslutningen med venstrefoten gikk utenfor.

Niklas Castro banket på sin side to skudd i metallet på hver side av pausen.

Aalesund forsøkte desperat å slå tilbake, men Lars Arne Nilsen kunne ikke annet enn se på sitt andre 1–0-tap på like mange kamper som trener. Selv om det var grunn til å frykte brudd på superspissens venstreben, melder Eurosport at det sannsynligvis dreier som en strekk.

– Foreløpig behandler vi det som en vanlig overtråkk. Det er veldig vanskelig å si hvor lenge han blir ute - alt fra dager, til flere uker, sier Terje Vagstad, medisinsk ansvarlig i Aalesund, til Eurosport.

Uansett er det liten tvil om at skaden var det aller, aller siste de trengte på Color Line Stadion.

Publisert: 13.09.20 kl. 19:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Kristiansund 17 7 6 4 36 – 26 10 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også