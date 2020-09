KAN TA MÅLPOENG-REKORD: Philip Zinckernagel og Patrick Berg jubler etter scoring mot Mjøndalen. Førstnevnte kan ta «målpoeng-rekord» i Eliteserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bodø/Glimt jager rekordfest – her er 14 rekorder klubben kan ta

Se opp, Rosenborg og Molde! Bodø/Glimt kan viske ut en hel rekke rekorder i norsk toppfotball.

Sindre Øgar

Geir Juva

Nå nettopp

I juli ble nordlendingene historiske med seier i sesongens ti første kamper. Det som virkelig betyr noe nå, er å ta et historisk seriemesterskap, men VG tar seg også friheten til å leke litt med tanken på et rekordras.

Etter 16 runder, 14 seire, to uavgjorte, ingen tap, 56 mål og 18 baklengsmål har Bodø/Glimt posisjonert seg mer enn brukbart.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

VG Sportens statistiker Geir Juva har funnet 14 rekorder som er innen rekkevidde. Han har satt et historisk skille i 1963, da seriesystemet ble lagt om til én avdeling i toppdivisjonen.

– Det har litt med at det var to avdelinger, kontra en nå, i den gamle Hovedserien som gikk fra 1948 til 1962. Kampantallet var langt lavere (14 mot 30 nå), og det var to poeng for seier. Poengregelen ble endret i 1987, og den sesongen er også et grenseskille på noen rekorder, sier Juva.

14 rekorder Bodø/Glimt kan ta:

Kategori: Poeng

Rekord 1: Flest poeng i én sesong (siden 3 poeng for seier kom i 1987): 71, Molde 2014.

Glimt-status: Har 44 poeng. Kan maks nå 86 poeng. Må ta to poeng i snitt siste 14 kamper for å ta rekorden.

Rekord 2: Høyeste poengsnitt i én sesong (siden 3 poeng for seier kom i 1987): 2,42, Rosenborg 1998.

Glimt-status: 2,75.

Kategori: Seire

Rekord 3: Flest seire i én sesong: 22, Molde 2014.

Glimt-status: 14. Kan få 28.

Rekord 4: Høyeste seiersprosent i en sesong siden 1963: 77,8, Lyn 1968.

Glimt-status: 87,5.

Her er Glimts nøkkeltall for 2020:

Kategori: Tap

Rekord 5: Færrest tap i en sesong siden 1963: 0, Rosenborg 2010.

Glimt-status: Ubeseiret.

Rekord 6: Flest kamper på rad fra sesongstart uten tap: 30, Rosenborg 2010 (19-11-0).

Glimt-status: 16 (14–2–0). Kan «kun» tangere RBKs rekord.

Rekord 7: Flest kamper på rad uten tap: 33, Rosenborg okt. 2009-nov. 2010 .

Glimt-status: 16.

Kategori: Mål

Rekord 8: Flest scorede mål i én sesong siden 1963: 87, Rosenborg 1997.

Glimt-status: 56 mål. Trenger 32 til, på 14 kamper.

Rekord 9: Høyeste scoringssnitt i én sesong siden 1963: 3,35 mål pr kamp, Rosenborg 1997.

Glimt-status: 3,5 i snitt.

Rekord 10: Flest kamper på rad med scoring: 53, Rosenborg april 1994-mai 1996.

Glimt-status: 21.

Kategori: Hjemmebane

Rekord 11: Flest hjemmeseire på rad fra sesongstart siden 1963: 13, Rosenborg 2016.

Glimt-status: Syv.

Rekord 12: Flest hjemmeseire i én sesong: 14, Molde 2012 og Rosenborg 2016.

Glimt-status: Har syv, kan oppnå 15.

Kategori: Bortebane

Rekord 13: Flest borteseire i en sesong: 10, Rosenborg 1998, 2003, 2009, 2015, 2018 og Molde 2014.

Glimt-status: Har syv, kan oppnå 13.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Kategori: Individuelt

Rekord 14: Flest målpoeng i en sesong (fra 2005): 33, Veigar Páll Gunnarsson, Stabæk, 2007.

Glimt-status: Philip Zinckernagel har 23 etter 16 kamper.

– Man skal huske på at dette er en ung gruppe som hittil ikke har vunnet noe som helst. Men jeg ser heller ingen grunn til at dette ikke skal fortsette, sier Ola Haldorsen, Bodø/Glimt-kaptein i flere sesonger på 90-tallet.

Nå sitter han i klubbens styre og er mektig imponert over det Kjetil Knutsens team har fått til. Han mener den mentale treningen fortsatt er undervurdert – og han tror spillerne takler spørsmål om seriegull og rekorder.

I Glimt snakkes det helst om neste mulighet. Men det er ikke til å unngå å snakke om gull - når spørsmålene kommer.

les også Kjartansson sjokkerte Rekdal: – Du måtte se det for å tro det

– Det ble mye blest da Glimt tok den første rekorden, sier Glimt-legenden Arne Harald Hanssen (76).

Den gamle storscoreren, som herjet i klubbens første storhetstid, på 70-tallet, sammen med legendariske Harald «Dutte» Berg, er nå en del av «kaffegjengen» på Aspmyra.

– Man kan ikke gjøre flere intervjuer om dagen. Man må trene og slappe av, sier han etter å ha sett storinnrykk av journalister.

Rekorder er ikke ukjent stoff for Hanssen. Han er Glimts mestscorende gjennom alle tider, selv om antall mål fortsatt er et mysterium.

Han tror det er snakk om rundt 500, inkludert treningskamper.

– Det ligger der i området, sier han, selv om Wikipedia melder over 600 Hanssen-mål.

les også Liverpool-sjef Klopp: Vi kan ikke plutselig gjøre det samme som Chelsea

– Jeg tror vi klarer å vinne serien. Det er skuffende om vi ikke klarer det etter en så god start. Vi hadde ikke en veldig god høst i fjor, men vi berget sølvet, sier Hanssen, som ble dobbeltmester med Rosenborg i 1971 og cupmester med Glimt i 1975.

Han ser et lag som har trent bedre og mer intensivt enn før. Han ser likheter med Glimts 70-tallskamerater.

– Det er stort sett det man blir god av i alle idretter. De som trener mest, blir best. Det er god kvalitet på trening.

– Er det så enkelt?

– Det er mye de samme folkene, og i seg selv har de ikke blitt så veldig mye bedre fotballspillere. Det går på intensitet og samhold i laget, mener han.

Publisert: 13.09.20 kl. 15:51

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 17 7 6 4 36 – 26 10 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også