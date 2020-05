FERDIG TIL SOMMEREN: Ola Brynhildsen, her under mandagens Stabæk-trening, blir Molde-spiller 1. juli. Foto: Jostein Magnussen / VG

Derfor nekter Brynhildsen å snakke om bråket

Ola Brynhildsen (21) har foreløpig tenkt til å være taus om den kontroversielle overgangen helt til han blir Molde-spiller.

Mandag ble det klart at unggutten signerer en 2,5-årskontrakt med Molde fra og med 1. juli, da kontrakten hans med Stabæk går ut.

Det betyr at bærumsklubben sitter igjen uten overgangssum for sitt egenoppfostrede stjerneskudd.

Overgangen har skapt stor ståhei blant enkelte Stabæk-fans, som natt til mandag hang opp et Judas-banner utenfor huset til spillerens mor.

– Nok nå!

Tirsdag morgen meldte Eurosport at det var hengt opp flere bannere på Stabæks treningsfelt der det ble uttrykt misnøye med Brynhildsen.

– Det er nok nå, men hvis de fortsatt føler for å tøffe seg, får de jo bare holde på. Jeg er mest imponert over at så små mennesker klarer å henge bannerne så høyt, sier far og rådgiver Rune Brynhildsen.

Etter å ha trent med Stabæk mandag unnskyldte 21-åringen seg til pressen og sa at han «kommer ikke til å si noe nå sånn som situasjonen er blitt».

Tirsdag morgen hevder han overfor VG at det kommer til å være slik helt til juli – i hvert fall når det kommer til spørsmål om overgangen og reaksjonene fra supporterne.

– Kommer dessverre ikke til å ha noen intervjuer så lenge jeg er Stabæk-spiller, skriver Brynhildsen i en tekstmelding.

Etter en prat med Stabæks mediesjef Oddbjørn Vistnes utdyper han i en ny melding:

– Handler kun om at jeg ikke har lyst til å snakke om overgangen akkurat nå, mens jeg fortsatt er ansatt i Stabæk – av respekt for klubben, fansen og gutta. Ber om at dere respekterer det.

NADDERUD: Slik så det ut på Nadderud tirsdag morgen. Foto med tillatelse fra Eurosport

– Ønsker at våre spillere skal stille opp for pressen

Vistnes understreker at dette ikke er en avgjørelse Stabæk har tatt.

– Så lenge Ola er Stabæk-spiller og representerer klubben, så har jeg et ønske om at han skal stille opp hvis han blir spurt. Vi ønsker at våre spillere skal stille opp for pressen, sier mediesjefen til VG.

– Hvis vi for eksempel har seriestart 15. juni med Ola i startoppstillingen, så ser jeg det som naturlig at han stiller opp for pressen, men han velger selv om han vil uttale seg om Molde-overgangen. Han må selv velge hvilke spørsmål han vil svare på. Selv om vi kan komme med råd, så vil vi ikke legge føringer der, påpeker han.

