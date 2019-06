VELKOMMEN TIL VÅLERENGA: Terje Hellerud er søndag på plass for å hylle sin gamle lagkamerat Nils Arne Eggen i Trondheim. Til daglig jobber 79-åringen i Vålerengas resepsjon sammen med Kåre Thorkildsen (73), som sitter i bakgrunnen. Foto: Jostein Overvik

Vålerenga hyller Eggen: – Det var her han lærte det

VALLE (VG) To timer før Rosenborg-Vålerenga søndag kommer Nils Arne Eggen (77) på sokkel. Hans gamle gullkamerat fra Oslo-klubben, Terje Hellerud (79), er på plass ved avdukingen av statuen ved Lerkendal.

– Det var her han lærte det, sier «Hengern» til VG.

Vålerengas æresmedlem jobber fortsatt daglig i resepsjonen til Oslo-klubbens lokaler på Intility Arena. Besøkende skjønner umiddelbart at de har kommet til klubben der overdrivelsen alltid har fremmet forståelsen.

Hellerud blir fulgt opp av Einar Bruno Larsen (79), som snakker med VG på telefon fra hytta i Enebakk:

– Det han kan om fotball lærte han av oss, for å sette det litt på spissen.

De to Vålerenga-legendene spilte begge med Nils Arne Eggen under studietiden hans i Oslo i 1964 og 1965. I Eggens avskjedskamp tok VIF sitt første og siste seriegull på 1960- og 70-tallet.

– Han kom til gullfesten uten sokker i skoene. Det var helt greit. Ingen brydde seg om det. I Vålerenga var det ingen som gikk så fint kledd, smiler Terje Hellerud 54 år etter.

Det var også Eggens eneste seriegull som spiller. Senere kom 14 seriemesterskap og åtte Champions League-deltagelser gjennom hans fire perioder som trener i Rosenborg. Pluss seriegullet med Moss.

Søndag kl. 18.00 avdukes den nesten tre meter høye Eggen-statuen på «Nils Arnes plass» på vestsiden av Lerkendal. Terje Hellerud er blant de mange som vil være på plass for å ære Rosenborgs hedersmann.

– Det blir fint. Han fortjener virkelig dette, beskriver «Hengern».

– Det er han som har fikk Rosenborg dit de var. Dette er koselig og helt fortjent, følger «Bruno» opp.

Historiene om de to er mange i Vålerenga. Etter en dundrende scoring på Bislett puttet Hellerud skuddfoten i en vannbøtte. Den måtte kjøles ned! Mens Einar Bruno Larsen angivelig fintet Edgar Stakset ut på koksgrusen slik at landslagsspilleren kolliderte med pølsegutten. Begge ble liggende da «Bruno» meldte så hele Store Stå hørte det godt:

– Jeg har sagt det før Edgar. Jeg skal ha sennep på pølsene mine.

EGGENS FØRSTE SERIEGULL: Nils Arne Eggen (nederst til høyre) og Vålerenga jubler for sitt første seriegull etter 0–0 mot Steinkjer i 1965. Bak fra venstre: Oppmann Helmut Steffens, Helge Sørlie, Knut Presterud, Arne Jacobsen, Arild Mathisen og Åge Sørensen. Foran fra venstre: Thorvald Larsen, Per Knudsen, Einar Bruno Larsen, Leif Eriksen, Kjell Markussen og Eggen. Terje Hellerud var skadet og spilte ikke kampen. Foto: Jan Greve

Det var en melding så treffende at den kunne ha kommet fra Nils Arne Eggen selv. Rosenborg var en sitat-maskin for pressen gjennom flere tiår som Rosenborg-trener. Men Eggen skal ikke ha vært like talefør da han kom til Oslo på midten av 60-tallet.

– Nils var en veldig snill gutt, vet du. Han var humoristisk og morsom å ha med i laget, beskriver Larsen.

– Han var ingen brumlebasse da han kom til Vålerenga. Men han lærte nok mye av den tonen vi har her i klubben, sier Hellerud. Han mener sjargongen er litt ulik i Rosenborg og Vålerenga, men at kulturene slettes ikke er forskjellige.

– Nils Arne var jo student på Universitet og det var ikke flere som ham i Vålerenga. Men han passet veldig fint inn hos oss likevel, sier Terje Hellerud. Far og sønn, Odd og Steffen Iversen, passet også godt i Vålerenga.

Over plassen hans i Vålerenga-resepsjonen henger to gamle papirer innrammet. Det ene handler om at Vålerenga kjøpte Odd Iversen fra Rosenborg for 20.000 kroner i april 1976. Det andre er fra juli samme år. RBK etterlyste pengene fra klubben som etter legenden skrev kontrakter på pølsepapir.

Terje Hellerud forteller at han foran TV hjemme i Oslo mang en gang har sunget på Rosenborg-sangen ved store bragder av Eggen & co.

– Mest på grunn av Nils Arne, sier han. Men han synes også forholdet mellom Vålerenga og Rosenborg generelt alltid har vært godt.

Ifølge boken «Nils Arne et liv i svart og hvitt» begynte også Nils Arne Eggen trenergjerningen som ansvarlig for vintertreningen i Vålerenga. Den østerrikske trener Anton Ploderer dukket først opp til seriestart. Men dette husker hverken Terje Hellerud eller Einar Bruno Larsen. Kanskje fordi begge også spilte på ishockeylandslaget og for toppklubber i håndball.

Egil Olsen fikk også to kamper for Vålerenga i Eggens tid i klubben. Norges to mest legendariske trenere spilte Europacup sammen mot Everton på Goodison Park i 1965. Drillo scoret med hælen.

– Drillo var en litt annerledes type enn Eggen. Han spilte der fremme sammen med Terje og meg. Ga du ham ballen klokken syv fikk du den tilbake kvart på åtte. Da var det pause, beskriver Einar Bruno Larsen.

– Hvordan var Eggen som venstreback?

– Det var ikke noe spesielt ved Eggen, bortsett fra at vi brukte ham som rundingsbøye på treningene.

Publisert: 15.06.19 kl. 11:39