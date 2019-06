VISER VEI: Lars Bohinens Aalesund leder Obos-ligaen med komfortabel margin. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Aalesund fortsatte storformen etter perlemål

(HamKam - Aalesund FK 1–2) Lars Bohinens tangotrøyer danser seg mot Eliteserien og lot seg heller ikke stoppe på Briskeby.

Nå nettopp







Etter en tøff og jevn innledning på kampen, fant NIklas Castro rom på HamKams banehalvdel, ladet kanon - og så hvordan den suste i nettet bak en sjanseløs Lukasz Jarosinski.

– Jeg har gjort det så mange ganger før, og jeg tenkte jeg bare skulle kline til. Da satt’n, sa målscoreren til Eurosport i pausen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Hjemmelagets Simen Nordli kom alene med Andreas Lie like etter, men AaFK-målvakten gjorde seg stor og stoppet spissen. Samme Lie ga like etter en farlig retur, men ble reddet av sin tvillingbror Oddbjørn.

Og samme Nordli sørget også for balanse i regnskapet like etter en times spill, da et glitrende HamKam-angrep førte til at han bare kunne kjæle ballen i mål. Hedmarkingene hadde hatt det meste av banespillet, og også av sjansene, men måtte se alt arbeidet bli ugjort bare minutter etter scoringen.

For da Bohinen byttet inn Pape Habib Gueye, som så sto mutters alene på bakre stolpe og stanget inn atter et ledermål med sin første berøring, var kampen beseglet. Det så ut til at Jarosinski akkurat klarte å holde ballen ute, men assistentdommeren brukte haukeøyet sitt til å dømme seiersmål.

Aalesund tapte i Eliteserie-kvalifiseringen mot Stabæk i fjor, etter et selvmål av nettopp Gueye, men er nå ubeseiret og med stø kurs mot opprykk på Color Line Stadion.

Etter helgens runde leder de Obos-ligaen med fem poeng. Minst.

PS! Serietoer Sandefjord møter Notodden borte klokken 18. Du kan følge kampen i VG Live.

Publisert: 16.06.19 kl. 16:55