Brann-sjefen slår alarm om fotballstopp: – Påvirker mental helse

Branns sportssjef Rune Soltvedt (50) synes fotballen allerede har brukt altfor lang tid på å bestemme seg for nye treningsregler.

Det er nå en uke siden eliteserieklubbene ble enige om å utsette gruppetreninger inntil videre etter at Norges Fotballforbund (NFF) ba Helsedirektoratet om å presisere forbud mot organisert idrettsaktivitet.

«Inntil dette er klart oppfordrer NFF om at landets baner stenges», het det i en pressemelding.

Ifølge regjeringen er organisert idrettsaktivitet forbudt, men det er lov å oppholde seg i grupper på opp til fem i det offentlige rom dersom alle holder en meters avstand.

En uke senere har det fortsatt ikke kommet nye og tydeligere retningslinjer for eliteserieklubbene. Nå slår Branns sportssjef alarm om situasjonen.

– Jeg synes det har gått altfor lang tid. Vi fikk beskjed om at de kun skulle ta en pust i bakken og komme med en snarlig tilbakemelding, men den har jo ikke kommet. Jo lengre tid det tar, desto tyngre er det for spillerne, sier Soltvedt til VG.

Han snakker engasjert om hvilken påvirkning det har på fotballspillere ikke engang å kunne trene med lagkameratene sine i små grupper. For øyeblikket er kun individuell trening tillatt.

Soltvedt mener det går ut over både spillernes markedsverdi, lengden på karrieren deres, de sosiale relasjonene dem imellom samt deres mentale helse.

– De har jobbet seg opp til å få dette som yrke, som vi vet er et tidsbegrenset yrke der du får x antall år. Da er det ekstremt viktig å huske at det er mye hard trening som ligger bak, og når de ikke får trent på den samhandlingen de skal med andre, så mener jeg det kan være med på å forrige markedsverdien deres og i verste fall forkorte antall år de kan være profesjonelle fotballspillere, sier Soltvedt.

– Nå må de trene for seg selv, som gjør at de i stor grad mister den sosiale interaksjonen med andre mennesker. Det gjelder spesielt for de utenlandske spillerne som ikke har familien sin her. Når du mister den sosiale stimuleringen, så påvirker det den mentale helsen. Jo lengre isolasjonen pågår, desto tyngre blir det mentalt for den enkelte, fortsetter han.

Soltvedt påpeker at han forstår at fotballspillernes treningsregler «ikke er det som står på agendaen i Norge og i verden».

– Men det er viktig at man forstår at dette er yrkesutøvere, og at de må få muligheten til å utøve yrket sitt ut fra de retningslinjene som er gitt av myndighetene. Det føler vi ikke at vi får muligheten til nå. Jeg tror jeg fotballen og idretten kan være med på å tilrettelegge for dette uten å gå på tross av det myndighetene bestemmer. For det ønsker vi ikke, sier Soltvedt.

Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball (NTF) svarer slik på uttalelsene til Brann-sjefen:

– Vi synes også at dette har tatt for lang tid. Vi har det på agendaen og skal ha en diskusjon om dette allerede senere i dag.

