Frykter flere klubber vil gå konkurs

Hvis ikke fotballspillere i England går med på lønnskutt under corona-krisen kommer en rekke klubber til å gå dukken.

Det er beskjeden fra Karren Brady, nestleder i styret i West Ham.

Brady kaller det «latterlig» når PFA - fagforeningen for profesjonelle fotballspillere i Storbritannia - hevder at det å kutte spillernes lønn er ensbetydende med at pengene ender i lommene på klubbeierne.

West Ham-sjefen minner om at mesteparten av de gigantiske TV-inntektene går med til å betale spillernes lønninger. Det er en måned siden det ble spilt fotball i Premier League. Ni og ti serierunder gjenstår.

– Spillerne vet at klubben må kutte i lønningene for å overleve. Det er snakk om en global pandemi, en ekstremt alvorlig tilstand. Og uten inntekter, når ingen kamper blir spilt, hvordan i all verden skal vi sikre at vår forretningsmodell overlever? Hvis ikke det blir lønnskutt, kommer en rekke klubber til å bukke under, skriver Brady i sin spalte i den britiske tabloiden The Sun.

Klubbene skal nå i dialog med spillerne. Håpet er å få til et lønnskutt på 30 prosent under corona-krisen. Det ble avklart på et møte i går.

Pengene skal betales tilbake hvis kampene kan spilles med tilskuere og at TV-avtalene for 2019/2020-sesongen blir oppfylt.

Konkurstruet

– Jeg tror spillerne er realistiske og vet at klubbene må gjøre dette for å overleve, sier Karren Brady.

Spillere i Italia, Spania og Tyskland har gått med på lønnskutt, men i England har ikke klubber og spillere kommet til enighet.

I de to øverste divisjonene i tysk fotball er 13 av 36 klubber truet av konkurs. Det er Kicker som skriver at corona-krisen og spillestopp fører til alvorlige økonomiske problemer for så mange klubber.

Av de 13 klubbene skal det være fire i Bundesliga.

