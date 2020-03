SPLID: Alle Haugesund-spillerne var ikke like fornøyd med ledelsens tilbud om trening til permitterte spillere. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Interne meldinger skaper bråk i Haugesund: – Bitter stemning

FK Haugesunds sportslige ledelse tilbød seg å hjelpe spillerne med å dele dem inn i treningsgrupper på fem. Det falt ikke like godt i smak hos alle.

VG har fått tilgang til interne meldinger fra FK Haugesunds private WhatsApp-gruppe der den sportslige ledelsen deler informasjon med spillergruppen.

Tirsdag formiddag informerte Eirik Opedal, leder av sportslig avdeling i klubben, spillerne om de nye retningslinjene om at man kan trene i små grupper på opp til fem spillere.

«Det ville vært fint hvis dere spillerne kan organisere grupper på fem som jobber sammen. Si ifra hvis dere vil at jeg skal sette gruppene», skrev Opedal, som bekrefter dette overfor VG:

– Ja, det har jeg skrevet. Jeg tilbød dem å kunne hjelpe dem med å dele inn i grupper, men vi organiserer ingenting for dem som klubb.

Alle unntatt fem Haugesund-spillere er permittert. Det samme gjelder trenerne i klubben.

les også Viking går for helomvending – FKH snur ikke

Etter en ordveksling med noen spillere kom Opedal med en presisering:

«Bare for å være tydelig. Det blir ingen organisert aktivitet fra klubben. Permitteringssituasjonen blir den samme. Men det er en åpning for å trene på banen igjen med maks fem. Alt er opp til dere selv.»

– Det er opp til hver enkelt spiller hvordan de tolker det. Jeg valgte å videreformidle det som kom meg for øret for å hjelpe til best mulig. Noe annet kan jeg ikke gjøre, sier Opedal.

Haugesund-talentet Kristoffer Velde forteller om reaksjoner internt i klubben som følge av meldingen fra den sportslige ledelsen.

– Det ble bitter stemning, forteller 20-åringen til VG.

– Jeg føler ikke at vi drar i samme retning. Vi jobber mot hverandre istedenfor å jobbe sammen, fortsetter han.

– Nå er det litt mer styr enn det har vært. Personlig mener jeg at dette er trist. Nå hadde vi et greit forhold sammenlignet med hvordan det har vært de siste ukene, så jeg synes det er kjipt det som skjer nå. Det blir en hårsår situasjon for alle, og litt reaksjoner internt, sier Velde og forklarer:

– Klubben prøver å hjelpe oss med å trene og bidra med en løsning, men enkelte oppfatter det som at man blir bedt om å trene. Personlig tar jeg gjerne imot hjelp. Jeg ser på det som en mulighet til å få mer kvalitet i treningene, men det føles ikke som at alle er så gira på det.

Torbjørn Kallevåg er en av spillerne som reagerte på Opedals melding i gruppen.

– På generelt grunnlag vil jeg si at ingen klubber kan pålegge spillere som er permittert, å drive organisert trening, selv om det er i spillernes interesse å holde seg i form. Jeg er kraftig uenig hvis klubber pålegger spillere å trene organisert, sier Kallevåg til VG.

– Føler du at FKH har gjort det?

– Jeg gjør egentlig ikke det. Jeg er usikker på hva jeg skal svare på det. Til en viss grad kan man føle det fordi klubben kommer med treningsopplegg, men det er litt begge deler, sier han.

Alexander Stølås sier til VG at han ikke ønsker å uttale seg om situasjonen. Det samme sier Niklas Sandberg, som opplyser om at saken diskuteres internt i spillergruppen for øyeblikket.

Fredrik Pallesen Knudsen sier til Eurosport at «det er uaktuelt å møte på jobb som permittert». Overfor VG henviser han til kaptein Christian Grindheim, som foreløpig ikke har besvart VGs henvendelser.

