TAPTE: Ole Gunnar Solskjær og Paul Pogba på Old Trafford etter 0–1-tapet mot Barcelona. Foto: Getty Images Europe

Pogba skapte fullt kaos – gliste etter Real Madrid-spørsmål

MANCHESTER (VG) Det ble svært kaotiske tilstander i Old Traffords trange pressesone da den mye omtalte og Real Madrid-koblede Paul Pogba (26) dukket opp.

«Pogba kommer! Pogba kommer!», ropte en spansk TV-journalist da den franske superstjernen – sammen med en av klubbens presseansvarlige – dukket opp i pressesonen over halvannen time etter 0–1-tapet mot Barcelona.

De aller fleste United-spillerne gikk rett i spillerbussen etter kampen, men Pogba tok seg tid til å svare på spørsmål, og trolig ville selv ikke Lionel Messi klart å skape like mye oppstyr blant de svært mange oppmøtte journalistene fra blant annet England, Spania, Frankrike og Norge.

Det ble knuffing, fekting med mikrofoner og tendenser til brytekamp da flere titalls journalister forsøkte å samle seg rundt Pogba og få med seg hva han hadde å si.

Ivrigst var spanjolene, som ikke var interessert i den nylig avsluttede kampen mot Barcelona, men om spekulasjonene rundt en mulig overgang til Real Madrid.

Vel vitende om dette forsøkte Uniteds presseansvarlige å stanse de spanske spørsmålene: «Paul skal bare snakke med engelsk presse nå. Fem spørsmål, takk», sa han, noe stresset, mens spilleren ble bombardert med spørsmål fra spansk presse.

De klarte til slutt å få ham i tale, og Pogba svarte på spansk, et av de fire språkene han behersker flytende (i tillegg til engelsk, fransk og italiensk).

– Du har nå spilt mot Barcelona i Champions League. Hadde du likt å spille mot dem i El Clásico også (for Real Madrid)?

– Det er alltid vakkert å møte et lag som Barcelona i Champions League. Nå tapte vi, men vi ønsker å vinne returkampen. Men det er alltid en drøm for alle å spille i Champions League mot et slikt lag, sier Pogba etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Men El Clásico, hadde du likt å spille i den kampen mot Barça?

– Det kan jeg ikke svare på, svarer Pogba og gliser – en detalj Madrid-avisen Marca mener «tenner et håp for Real Madrid-fansen».

– Jeg snakker bare om kampen, jeg vil ikke snakke om andre ting, svarer Pogba videre når han blir konfrontert med Ole Gunnar Solskjærs utsagn om at han «ikke kan se for seg» at franskmannen forlater klubben i sommer.

Så setter Uniteds pressemann strek for de spanske spørsmålene, men det er ingen grunn til å tro at skriveriene i Madrid-pressen vil roe seg ned frem mot sommerens overgangsvindu.

Om 0–1-tapet mot Barcelona, der han gjorde en ganske anonym figur, sier Pogba:

– Det var en god kamp. Vi spilte mot Barcelona, et av verdens beste lag, men vi skapte noen problemer for dem. Vi vet hvor vi kan skade dem. Nå er det en returkamp igjen der vi skal gi alt vi kan.

– Tror du dere kan slå dem?

– Selvfølgelig tror vi det, ellers kunne vi bare latt dem gå videre. Vi tror vi kan slå dem. Selv om de er Barcelona, så er vi Manchester United. Vi kan selvfølgelig kvalifisere oss, sier Pogba, bærende på både en rød ryggsekk og en rumpetaske fra luksusmerket Louis Vuitton.

Publisert: 11.04.19 kl. 04:37