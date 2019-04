Tromsø-treneren etter seier på overtid: - Kampen burde vært avlyst

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim-Tromsø 1–2) Tromsø-trener Simo Valakari mener eliteserieåpningen mot Ranheim burde vært stoppet av hensyn til spillernes sikkerhet.

– Selv nå etter å ha vunnet, så mener jeg kampen burde blitt avlyst. Jeg sa det til fjerdedommeren underveis at kampen burde vært stoppet, av hensyn til spillernes sikkerhet. Spesielt i første omgang, snøen og vinden var rett imot, og spillerne så nesten ingenting, sier Tromsø-trener Simo Valakari.

– Klarte ikke å stå på beina

Det gikk mot en strålende vårdag i Trondheim. Så snudde været, og kort tid før avspark mellom Ranheim og Tromsø, var kunstgressmatta på Extra arena malt i snøhvitt.

– Det var vanskelig utpå der. Jeg klarte ikke å stå på beina, så det ble mye frustrasjon. Jeg hadde ikke sjans til å stå på beina. Bare jeg skulle gå, samla det seg opp snø under skoene. Det var som å gå på skøyter utpå der. Det var vanskelig, rett og slett. Heldigvis gikk det bedre i andre omgang, sier Tromsø-ving Daniel Berntsen til VG.

Ranheim så ut til å beherske forholdene best, og debutant Adria Mato Lopez førte hjemmelaget i ledelsen etter tjue minutter.

Sendte spillerne i garderoben

To minutter etter Ranheims ledermål, midtveis i første omgang, blåste dommer Trygve Kjensli i fløyta og sendte spillerne i garderoben. Da hadde kampen allerede vært stoppet én gang, for å få banemannskapet til brøyte 16-meterlinjene.

– Dommerteamet hadde en dialog om banens beskaffenhet gjennom hele første omgang, sier hoveddommer Trygve Kjensli til VG.

– Vurderte du på noe tidspunkt å avlyse kampen?

– Nei, egentlig ikke. Men det ville blitt en fortløpende vurdering om været hadde fortsatt å være ille. Slik det var ville vi gi det en ny sjanse til etter at det ble måkt.

– Helt på kanten

Etter den tolv minutter lange pausen, snudde været - og kampen. Ranheim-trener Svein Maalen mente forholdene var helt på kanten.

– Det var i hvert fall helt helt rett avgjørelse å ta en pause for å brøyte banen. Men så lenge det er sikkert for spillerne, så er det greit å spille.

– Sa spillerne noe?

– Nei, de hadde fokus på å spille. Vi har vært skikkelig uheldige med været hver eneste søndag vi har spilt treningskamp i vinter. Den eneste snøen som har kommet på Ranheim de siste månedene er på søndag ettermiddag, når vi har spilt kamp.

Fornøyd dommer

Dommer Kjensli er fornøyd med vurderingene som ble gjort underveis.

– For meg er to ting viktig: Å ha kontroll på linjene, spesielt 16 -meteren, og spillernes sikkerhet. Vi så at det begynte å lette mot slutten av første omgang, og ville gi det en sjans, sier han.

– Jeg er fornøyd med vurderingene vi gjorde, og at vi fullførte kampen.

