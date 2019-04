Discovery-eksperten: – Han ser rundt hjørnet

Magnus Wolff Eikrem (28) hadde en superhøst for Molde i fjor og har startet like forrykende i 2019.

– Ohi Omoijuanfo blir aldri lei av å stikke når han vet at han har Eikrem bak seg, sier Discovery-ekspert Bengt Eriksen til VG.

– I Eikrem vet Ohi at han har en kar som ser ham – og forsøker å nå ham. Og som har ferdighetene til å tre Ohi igjennom. På den måten gir han også Ohi mer energi.

Magnus Wolff Eikrem hadde 12 målpoeng på 12 kamper fra start pluss to innhopp i fjor høst. Nå har han to mål på to kamper – før Vålerenga er motstander på Røkke-løkka onsdag.

– Eikrem er veldig viktig for Molde. Han «ser rundt hjørnet». Han ser muligheter. Han kan finne Hestad, han kan finne Ulland Andersen. Og han kan finne Ohi.

– Styrken er at han både har evnen til å oppfatte situasjonene raskt – og så evner til å utnytte det han ser, mener Bengt Eriksen.

Magnus Wolff Eikrem har i et relativt ungt fotballiv rukket å være i Manchester United, Heerenveen, Cardiff, Malmö og også i amerikansk soccer i Seattle. Før han kom hjem til Molde.

– Da han var yngre, var han ivrig og løp mye etter ballen. Nå har han vett til å stå stille. Han leser spillet mye bedre. Samtidig er det mye driv i Magnus Wolff Eikrem – og han har et godt skuddbein.

Molde-spilleren har ikke spilt på landslaget på to og et halvt år. Bengt Eriksen svarer slik når vi spør om han kan være aktuell nå:

– Lars Lagerbäck har lett og funnet stammen sin, men han må jo alltid være på utkikk etter formspillere. Han legger nok merke til Wolff Eikrem om han fortsetter som nå. Da vil han være en god kandidat til en landslagstropp.

Som tidligere seriemester for Vålerenga er Bengt Eriksen spent på hva klubben kan klare mot Molde.

– Jeg tenkte før seriestart at Molde er den fremste gullkandidaten, men at Vålerenga også er en medaljekandidat. Og VIF var gnistrende gode mot Mjøndalen, men falt mot Kristiansund. Spørsmålet er nå hvor for fort Vålerenga «kommer på hesten» igjen.

– Hva skjedde mot Kristiansund?

– Det gikk for sakte. Jeg lurer litt på om de ble for bekvemmelige. At de etter den gode kampen mot Mjøndalen trodde at de ikke trengte å ta i like mye neste gang. Så nå er jeg spent på hvilken VIF-utgave vi får se mot Molde.

VGs tips: Hjemmeseier

Molde har kommet fint i gang med sine fire poeng på to åpningskamper. Moldenserne tok et sterkt bortepoeng mot Sarpsborg 08, og fulgte opp med feie over Stabæk på søndag.

Vålerenga har vekslet i innsatsene. Etter hjemmeseier over Mjøndalen ble Oslo-laget kjempet ut av stilen borte mot Kristiansund BK.

Det er for tidlig i sesongen til å dra noen konklusjoner. Men ut fra hva vi har sett hittil skal Molde være klare favoritter. Så er vi spent på om laget faktisk tåler det favorittstempelet.

Hjemmeoddsen er spilt ned til 1,45, spillestopp er kl. 18.25 og kampen vises på Eurosport Norge.

Publisert: 10.04.19 kl. 07:06

