LITT BEKYMRET? Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått en under middels start på sesongen. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Kommentar

United er nødt til å ha en større plan

(Southampton - Manchester United 1–1) En fersk undersøkelse gjort av analyseselskapet Kantar konkluderer med at hvert syvende menneske på kloden har et «forhold» til Manchester United.

Oppdatert nå nettopp







467 millioner er karakterisert som «supportere», ytterligere 635 millioner som «følgere», til sammen 1,1 milliarder, og selv om slike undersøkelser er et stykke unna noen fasit gir det en indikasjon på hvor enorm jobb Ole Gunnar Solskjær har.

les også Solskjær tross ny Manchester United-smell: – Ikke en formdupp

Den er ikke blitt mindre etter sesonginnledningen, med fem poeng etter fire kamper, 1,25 poeng i snitt. Det vil bety 47–48 poeng etter 38 serierunder, en sluttsum Solskjær neppe vil kunne leve med.

Selvsagt er han presset, men det kan ikke være slik at han skal vurderes uke etter uke, kamp etter kamp. I en av verdens største klubber må det eksistere en større plan, ellers blir det useriøst og nesten for dumt. United er et fotballtankskip som skal snus. Når Ole Gunnar Solskjær har fått ansvaret for hvordan det skal utføres, må han også få en skikkelig mulighet.

KONTRASTER: Ansiktsuttrykkene ved kampslutt fortalte mye. Southamptons Ralph Hasenhüttl jublet for ett poeng, også fordi hans lag spilte med ti mann, Ole Gunnar Solskjær var mindre fornøyd. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Det er vanskelig å tro at Solskjær har gått inn i en sesong med en så ung og tynn spillerstall og bare én offensiv forsterkning, uten at eiere og ledelse har gitt ham beskjed om at «vi vet at dette tar tid, du skal få det og vi står bak deg».

Hvis ikke hadde manageren bedt om trøbbel. At denne sesongen lå an til å bli frustrerende, var rimelig enkelt å forutse.

les også Solskjær applauderes for «nådeløs» ledelse: – Veldig modig

Trykket utenfra vil alltid være der i Manchester United. Før sesongen ble det av tunge navn i engelsk presse snakket om at Solskjær kan få sparken allerede denne høsten. Jonathan Northcroft i Sunday Times, også han med tyngde, er blant dem som er sikker på at det finnes en større plan.

I en BT Sport-podkast gir han uttrykk for at United etter mange års famling endelig har funnet ut hva og hvor klubben vil, og han er sikker på at Solskjær får minst ett år til å vise at han er rett mann. Northcroft peker på at Uniteds eiere ikke har for vane å sparke managere fort, bortsett fra David Moyes.

I sosiale medier er misnøyen for lengst igang blant bortskjemte supportere, gjerne ispedd stygge tall: To poeng til sammen mot Wolves, Crystal Palace og Southampton, én seier på de siste ti kampene, tre seire og ni tap på de 16 siste, ingen borteseier siden den historiske kvelden i Paris 6. mars.

At Solskjær begynte med 14 seire og bare ett tap på de 17 første kampene er nesten glemt. Det tilhører en annen tid.

United under Solskjær er fortsatt best og giftigst når det går fort fremover, som da Wan-Bissaka spilte opp på Pereira, som flikket vakkert til McTominay, som drev fremover og satte opp venstrekant Daniel James, som dro seg innover og feide ballen i motsatt kryss. James har bein de færreste kan følge, og hans imponerende inntreden i Premier League er det mest gledelige for United så langt i seseongen.

les også Solskjær innrømmer mangel: – Vi fant ikke svaret

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Imponerende er i og for seg også høyreback Aaron Wan-Bissaka. Han er nesten umulig å komme forbi, men det er et par minustegn: Han bøyde seg ned da han kunne ha blokkert Rúben Neves’ 1–1-utligning mot Wolves, og mot Southampton gjorde han delvis det samme: Wan-Bissaka var altfor slapp i presset da han kunne og burde stoppet innlegget som endte med at Jannik Vestergaard nikket inn 1–1.

Juan Mata erstattet Jesse Lingard og tilførte rutine og ro, men Marcus Rashford tilførte lite som spiss i Anthony Martials skadefravær. På den sentrale midtbanen var Scott McTominay god, klart bedre enn Paul Pogba, men det var selvsagt McTominay som ble tatt av da Mason Greenwood ble kastet innpå i seiersjakten.

Pogba, lagets klart største stjerne, fikk seg en smell og haltet ut av St. Mary’s. Litt betegnende for Manchester Uniteds sesongstart.

PS! Kantar er et ledende analyseselskap med hovedkontor i London. Supporterundersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Manchester United, og totaltallet på 1,1 milliarder er 400 millioner opp fra en lignende undersøkelse i 2012. Den største økningen kom i Asia, særlig Kina (108 til 253 millioner).

Publisert: 31.08.19 kl. 21:36 Oppdatert: 31.08.19 kl. 21:54







Mer om