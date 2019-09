Inter-helten Romelu Lukaku utsatt for rasisme: – For noe forbanna møkk!

(Cagliari – Inter 1–2) Romelu Lukaku (26) svarte på rasistiske tilrop med å bli matchvinner for Inter.

På stillingen 1–1 med 18 minutter igjen ble Inters Stefano Sensi felt av Fabio Pisacane etter en nydelig finte. Romelu Lukaku, som kom til klubben fra Manchester United i august, la ballen på straffemerket.

Det var tydelig å høre at Cagliari-fansen bak målet til svenske Robin Olsen lagde rasistiske lyder mot Lukaku mens han ventet på å ta den.

– For noe forbanna møkk! Få det bort! Jeg er så dritt lei!, tvitrer Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert.

De rasistiske ropene fortsatte på Sardinia etter at Lukaku hadde satt ballen trygt i mål til 2–1 for Inter.

Cagliari-fansen utsatte Juventus-duoen Blaise Matuidi og Moise Kean (nå i Everton) for rasistiske tilrop i april. Da Inter tok imot Napoli i desember i fjor, ble stjernen Kalidou Koulibaly rasehetset.

– Jeg veit ikke hva som er løsninga, men det er helt åpenbart at de sanksjonene man bruker i dag ikke funker. Det skjer så ofte i Serie A at det er et mønster. Dette er ikke enkeltsupportere, det er ikke enkelthendelser, tvitrer Finstad Berg.

I England gikk nylig Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær hardt ut mot diskriminering etter rasistiske ytringer mot duoen Paul Pogba og Marcus Rashford.

Før Romelu Lukakus avgjørende scoring søndag kveld, hadde Lautaro Martinez og Joao Pedro scoret for hvert sitt lag. Alexis Sánchez, som er på utlån fra Manchester United, kom ikke inn for gjestene. Inter topper tabellen med seks poeng sammen med Torino og Juventus.

Lukaku scoret også i debuten som endte med 4–0-seier over Lecce sist helg – da Antonio Candreva scoret et vanvittig mål:

Søndag kveld var det også byderby i hovedstaden mellom Lazio og Roma. Det endte 1–1 etter mål av Aleksandar Kolarov og Luis Alberto.

Morten Thorsby måtte se sitt Sampdoria tape 4–1 for Sassuolo fra innbytterplass. Domenico Berardi gjorde hat-trick på 14 minutter for Sassuolo.

Lørdag vant Juventus 4–3 over Napoli i en spinnvill kamp.

