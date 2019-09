FÅR ROS: Ruben Gabrielsen og Mathias Normann avbildes her på spillerhotellet i Oslo i forbindelse med mandagens pressetreff. Foto: Bjørn S. Delebekk

Normann svarer på sjefens Messi-sammenligning

STORO (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck er imponert over Russland-proff Mathias Normann. Selv har ikke den 23 år gamle debutanten behov for overskrifter og han holder seg helst unna mediene.

Nå nettopp







Normanns kroppsbeherskelse har bidratt til at Norges landslagssjef har ham med i troppen til kampene mot Malta torsdag og Sverige søndag. Den fotrappe midtbanespilleren har startet syv kamper for FC Rostov denne sesongen, som deler ledelsen i den russiske ligaen etter åtte runder.

– Han er ikke så høy. Han er 1.77, tror jeg. Men han har et veldig lavt tyngdepunkt. Om du sammenligner med Messi, når det gjelder tyngdepunkt ... Han er fantastisk når han har ballen, roste Lagerbäck da han offentliggjorde uttaket.

– Så er han en veldig bra pasningsspiller. Han har et veldig bra overblikk, og er fysisk sterk. Han er også toneangivende i Rostov. Det er verdifullt å få inn en spiller som er sentral i sitt lag, mener 71-åringen.

les også Haaland fryktløs før Norges skjebnekamper: – Hadde passet meg perfekt

Fra England til Russland

Mandag entret Normann et medietreff i Oslo sammen med Erling Braut Haaland og Ruben Grabrielsen. Da Messi-sammenligningen til Lagerbäck ble samtaleemne, begynte 23-åringen å smile.

– Jeg tror ikke han sammenligner meg med Messi – men jeg skjønner poenget. Jeg har et lavt tyngdepunkt, sier Normann til VG i dette intervjuet:

Han er født og oppvokst i Svolvær i Nordland. Til tross for at han er ung, har Normann vært innom mange klubber. Etter å ha vært viktig for Bodø/Glimt da gultrøyene rykket opp fra 1. divisjon i 2017, fortsatte karrieren hos Premier League-klubben Brighton. Det endte med utlån til Molde og deretter med en overgang til Russland i januar.

– Det har vært litt av en reise - med både opp- og nedturer. Det var ikke helt suksess i Brighton, men jeg lærte mye. Jeg fant ut hvordan jeg burde tenke - langsiktig og kortsiktig. Så fant jeg ut at det var lurt å flytte på seg, forteller Normann.

Normann ble lørdag vitne til en helt «sinnssyk» redning i kamp for Rostov:

Sterk psykisk

23-åringen har vist seg som en dynamisk midtbanespiller, med et «Messi»-aktig tyngdepunkt, et godt overblikk og en rå fysikk.

I Russland har Normann fått utløp for sine mange kvaliteter, men veien frem dit har vært utfordrende. Agent Imad El Hammichi og landslagsassistent Per Joar Hansen har beskrevet ham som tøff i skallen.

Det forstår Normann godt.

– Ja. Men jeg kan ikke svare på hva det er som gjør meg sterk mentalt. Jeg leser bøker, har en pappa som har vært steinhard og så er det ting jeg har opplevd.

– Hvilke ting har gjort deg sterkere?

– Motgang. Jeg har hatt mye motgang. Den lille tiden jeg hadde i Brighton, gjorde meg mye sterkere, følte jeg.

– Hva var det som skjedde der som var tøft?

– Det var å sitte og høre på hva alle sa, uten at noe skjedde. Da reagerer man så klart forskjellig, forteller Normann og opplyser at han ikke ønsker å gå inn på flere detaljer.

I AKSJON: Normann spilte i vinter treningskamp for Rostov mot Vålerenga. Foto: Jan Kåre Ness/NTB scanpix

Har brent seg i media

Etter at Normann ble tatt ut i den norske landslagstroppen, fikk VG opplyst at han ikke ønsket å prate med pressen før samlingen.

Det forklarer 23-åringen med at han ikke føler seg trygg på at ting han sier blir gjengitt korrekt. Paradoksalt nok var Normann en av de mest ettertraktede på mandagens medietreff.

– Jeg er ikke så glad i media og å uttale meg. Jeg har brent meg på det før.

– Hvilke ting er det du tenker på da?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– At ting ikke har blitt helt som du trodde?

– Ja, du sier en ting, men så blir det skrevet en annen ting. Jeg er litt småredd på det bare.

– Men det går fint å delta her i dag?

– Ja, det går helt fint, forteller Normann.

KOMPISER: Gabrielsen, Erling Braut Haaland og Normann kjenner hverandre fra tiden i Molde.

Stortrives i Russland

I Russland får Normann fokusert fullt og helt på fotballkarrieren. Han opplyser at han og lagkameratene er innlosjert på Rostovs eget anlegg mellom det som ofte er to daglige økter.

Han beskriver livet i Russland på en god måte.

– Det er helt nydelig. Jeg nyter hvert sekund der borte. Jeg trener hardt og vinner kamper. Hverdagen er fin. Det er opp om morgenen for å trene. Vi har et kompleks hvor vi har hvert vår rom. Der kan vi slappe av. Noen ganger har vi to treninger om dagen, andre ganger slapper jeg av og spiller Fortnite, sier Normann og smiler.

Hvis han får sjansen mot Malta og Sverige, er han klar til å bidra.

– Jeg skal spille mitt spill, vinne alt av dueller og bidra offensivt med pasningsfoten min, sier 23-åringen.

Publisert: 02.09.19 kl. 21:52







Mer om