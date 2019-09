STJERNESKUDD: Teemu Pukki – her fotografert mot Liverpool – er høstens funn i Premier League så langt. Foto: CARL RECINE / X03807

Valakari om Teemu Pukki: – Han jobber så hardt for laget

Simo Valakari (46) var en del av trenerapparatet rundt det finske landslaget før han valgte Tromsø IL. Nå ser han muligheten for at Teemu Pukki & co kan ta Finland til sitt første sluttspill noen gang.

– Det blir for fulle hus. Vi kan si at det er fotballfeber i Finland, sier Simo Valakari til VG.

Han mente det ikke var mulig å kombinere TIL-jobben med oppgavene for det finske landslaget. Han ville konsentrere seg om «Gutan». Men han følger selvfølgelig veldig nøye med.

– Det er så mye bra ting som skjer i finsk fotball om dagen. Vi er på et nivå vi ikke har vært tidligere. Plutselig er mange av våre spillere i gode klubber i gode ligaer. Det har betydd mye for landslaget.

Teemu Pukki er selvsagt en nøkkelspiller. Etter å ha blitt skytterkonge på nivå to sist sesong, har han «bøtta» inn mål i Premier League så langt.

16 ÅR SIDEN: Simo Valakri i aksjon på Ullevaal for Finland mot Norges Eirik Bakke i 2003. Foto: ERIK JOHANSEN / SCANPIX

– Teemu er en stor stjerne. Men den gode med ham er at han er en lagspiller. Han jobber så hardt for laget. Det gir oss en god mulighet, sier Simo Valakari.

– Vi har gode spillere i alle posisjoner nå. Ikke minst er det en god keeper i Lukas Hradecky fra Bayer Leverkusen. Alt dette bygger selvtillit og lagånd.

Her er EM-kvalifiseringskampene torsdag, fredag og lørdag: Torsdag: Gruppe D: Gibraltar – Danmark, Irland – Sveits. Gruppe F: Færøyene – Sverige, Romania – Spania, Norge-Malta. Gruppe G: Israel – Nord-Makedonia. Gruppe J: Armenia – Italia, Bosnia-Hercegovina – Liechtenstein, Finland – Hellas. Fredag: Gruppe C: Estland – Hviterussland, Tyskland – Nederland. Gruppe E: Slovakia – Kroatia, Wales – Aserbajdsjan. Gruppe G: Slovenia – Polen, Østerrike – Latvia. Gruppe I: Kypros – Kasakhstan, San Marino – Belgia, Skottland – Russland. Lørdag: Gruppe A: Kosovo – Tsjekkia, England – Bulgaria. Gruppe B: Litauen – Ukraina, Serbia – Portugal. Gruppe H: Island – Moldova, Frankrike – Albania, Tyrkia – Andorra.

Valakari hyller også treneren, Markku Kanerva, skolelærer som har trenererfaring bare fra Finland og som overtok som landslagssjef i 2016.

– Han har jobbet veldig godt med spillerne. Han er veldig klar på hvordan de skal spille. Alle kjenner rollene sine. Han har bygd opp en fin selvtillit.

I det ishockeygale Finland er plutselig alle landskampene i fotball utsolgt. Finland møter Hellas torsdag. I øyeblikket ligger de på 2. plass i gruppe J. Alle lag har fire kamper. Italia har full pott - 12 poeng. Finland har ni, mens Armenia har seks. Med et bra resultat mot Hellas i Tampere kan Finland ta et avgjørende skritt mot EM-sluttspill.

– For å si det sånn: Muligheten er der, sier Simo Valakari - og er forsiktig. Men samtidig optimist.

– Jeg merket allerede da jeg var en del av støtteapparatet at det var ting på gang. Gode ting skulle skje - og resultatene har kommet. Jeg så glad på finsk fotballs vegne.

– Og mulighetene til EM-sluttspillet er gode?

– Det er mulig. Vi har håpet. Samtidig vet alle at internasjonal fotball er tøff. Alle motstandere er vanskelige. Det er ingen enkle matcher. Du må være på ditt beste i hver eneste kamp.

– Hellas og Italia er selvfølgelig vanskeligere motstandere, men samtidig er begge kampene på hjemmebane.

Finland har etter et «oppskriftsmessig» bortetap for Italia i mars tatt grep med klare seirer over Armenia, Bosnia og Liechtenstein i gruppe J.

Hellas er helt ute av form, og står med bare én seier i gruppen. Og det var en bortetriumf over Liechtenstein i mars. Derfor debuterer nederlenderen John van’t Schip som ny landslagssjef, og han har presset på seg allerede i kveld.

Det har med å knyte seg litt for Finland når det virkelig gjelder i fotball. Men vi stoler på at de forlenger fremgangen her. Og sjekk ut muligheten for et scoringspill på Teemu Pukki.

Publisert: 05.09.19 kl. 08:06

