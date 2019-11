FÅ MED DE UNGE: Diako Khorshidi spiller litt for Furusets A-lag, men er også kaptein på klubbens andrelag. – På det laget prøver jeg å få med så mange unge spillere som mulig. Fotball er en god måte å holde dem unna «gata» på. Foto: Mattis Sandblad

Vold i fotballen: Slik fikk de fjernet stempelet som «verstingklubb»

FURUSET (VG) Diako Khorshidi (29) var blant spillerne det kunne klikke for på fotballbanen. Nå har klubben hans gått fra å ha stempel som «verstingklubb» til å bli et forbilde for andre.

Etter flere år borte fra klubben er Khorshidi selv tilbake i Furuset som A-lagsspiller. Kontrasten fra da han spilte juniorfotball i klubben kunne knapt vært større.

– Det har vært mange hendelser jeg selv var involvert i. En jeg husker godt skjedde i en kamp i junior-NM. Det var som det ofte var når vi spilte bortekamper utenfor Groruddalen: Fra tribunen kommer det en del dritt. «Kom dere hjem der dere kommer fra», «jævla utlending», den typen ting, forteller Khorshidi om en kamp han spilte for Furuset for over ti år siden.

Den nå 29 år gamle Furuset-spilleren beskriver at han «klikker i vinkel» når han hører ropene fra tilskuerne.

– Så havner jeg i en duell, og en motspiller blir liggende foran meg. Og jeg kan huske at jeg river tak i håret hans og dytter ansiktet hans ned i bakken.

Khorshidi, som har gult kort fra før, får naturlig nok marsjordre av kampens dommer.

BENKET: Diako Khorshidi (i midten med gul vest) skulle egentlig startet kampen mot Holmlia, men kom for sent til oppmøte fordi et foreldremøte på skolen han jobber på gikk over tiden. Dermed måtte barne- og ungdomsarbeideren belage seg på å komme inn fra benken i stedet. Foto: Mattis Sandblad

– Lag løp til skogs med politiet i hælene

Denne hendelsen var ikke den eneste av sitt slag i Furuset fotball i denne perioden. Khorshidi sier at han selv så flere slåsskamper på banen. Andre i klubben bekrefter det samme.

– Da jeg begynte her i 2012, fikk jeg høre historier fra før min tid om et juniorlag som hadde løpt til skogs med politiet i hælene etter en slåsskamp som startet under en kamp. Og slag under kamper ble sett på som normalt, sier daglig leder i Furuset fotball, Kent-Rune Grande-Johnsen.

– Vi måtte legge ned et aldersbestemt lag i 2010 på grunn av at det så ofte ble bråk i kampene deres. Til slutt hadde vi ikke aldersbestemte ungdomslag igjen, bare junior- og A-lag, forteller A-lagsspiller og styremedlem i klubben, Nahom Jonas (25).

MER ENN FOTBALL: Nahom Jonas, her i duell mot en Holmlia-spiller i 4. divisjon, mener at arbeidet i Furuset fotball handler om mer enn å trille ball. – Når du er 11, 12, 13 år, så må du utvikle gode holdninger. Det kan de eldre av oss i klubben bidra til. Foto: Mattis Sandblad

Gamle spillere kom tilbake

I dag er situasjonen i klubben en helt annen. I VGs arbeid med volds- og trusselhendelser i fotballen, har flere kilder uavhengig av hverandre trukket frem Furuset som en forbildeklubb i Oslo-fotballen.

Klubbleder Grande-Johnsen forteller at klubben tok mange grep for å endre kulturen, men trekker særlig fram ett av dem som viktig.

– Da vi ansatte nye trenere, gikk vi utelukkende etter folk som jobbet som ungdomsledere på ungdomsklubben på Furuset. De hadde ikke trenerutdannelsen som kreves, men vi valgte heller å satse på folk som kjente nærmiljøet, så fikk vi gi dem trenerutdannelsen etter hvert.

En av konsekvensene dette førte med seg, var at flere spillere som egentlig hadde forlatt klubben kom tilbake. Blant disse var Khorshidi og Jonas, som begge hadde utdannet seg til å jobbe med barn og unge i mellomtiden.

– Det er kult å kunne være en rollemodell, særlig siden de mange gode rollemodellene er den største grunnen til at vi lykkes. Når de unge gutta i klubben kommer og ser A-laget, og får se et lag med disiplin, der ingen roper på dommeren og ingen spiller unfair, så er det klart at det forplanter seg, sier Jonas, som valgte å gå ned to divisjoner for å kunne være med på prosjektet i barndomsklubben.

KJENNER ALLE: Daglig leder i Furuset fotball, Kent-Rune Grande-Johnsen, håndhilser på alle som kommer til banen ved IKEA Furuset. Flere av håndtrykkene er innøvde varianter som bare er forbeholdt én spiller. Foto: Mattis Sandblad

Rasisme preller av

– Du forteller at rasistiske tilrop i kamp kunne føre til at du «klikket i vinkel» før. Gjelder ikke det fortsatt?

– Man blir selvsagt fortsatt dritforbanna når man hører sånt. Men nå klarer spillerne å kontrollere seg, og de vet at de er ferdige i klubben om de ikke klarer det, sier Khorshidi.

– Vi hadde faktisk en bortekamp før sommeren der vi opplevde litt rasisme. Men der spillerne kanskje kunne flydd på dem i gamle dager, så forholdt alle seg rolige nå, utdyper Jonas.

Åpen invitasjon til andre klubber som sliter

VG besøker Furuset i forbindelse med en kamp mot Holmlia i 4. divisjon. Det har tradisjonelt vært et bittert rivaloppgjør opp gjennom årene.

– Jeg ville nok vært litt nervøs om jeg skulle hatt VG på denne kampen for seks år siden, det må jeg innrømme, sier klubbleder Grande-Johnsen.

I dag er han imidlertid ikke nervøs, og det med god grunn. På tross av at Furuset får et tidlig mål imot og til slutt taper 2–3 i et hardt og jevnt oppgjør, er det ikke annet enn god tone å spore ute på banen.

Og selv om Furuset ikke klarte å snu denne kampen, er spillerne i klubben stolte av snuoperasjonen klubben har fått til utenfor banen. Så stolte at de gjerne viser fram hva de har gjort til flere.

– Hvis andre klubber i Oslo som sliter med noe av det vi har slitt med vil høre på våre erfaringer for å se hva de kan lære, så bidrar vi veldig gjerne til det, sier Jonas.

Publisert: 04.11.19 kl. 23:45