Sverige-profil stusser over Tarik-dom

STOCKHOLM (VG) Tarik Elyounoussi (31) synes at Norge har de beste spillerne, men at Sverige har det beste laget. Det får Sveriges Mikael Lustig (32) til å stusse.

– Da er han vel kanskje ikke så fornøyd med sin egen trener, kommenterer den tidligere Rosenborg-backen på et pressetreff i Stockholm i helgen.

Litt tidligere samme dag snakket Tarik Elyounoussi om styrkeforholdet mellom Norge og Sverige.

– Spiller for spiller tror jeg at vi er bedre, i hvert fall med de unge som er på vei oppover. Sverige er et veldig godt kollektiv. Janne (Andersson) har jobbet veldig godt med laget og de er veldig godt organisert, kanskje bitte litt bedre enn oss, forteller AIK-spilleren.

VGs reporter i Stockholm videreformidlet Elyounoussi-utspillet til våre naboer i øst.

– Jeg vet ikke. Vi har gjort det bra over lang tid og vi føler oss trygge på hverandre. Nå har vi fått inn noen nye spillere som ekstra krydder også, sier Lustig videre.

«STIKKER» MOT TARIK: Mikael Lustig på svensk pressetreff i Stockholm fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Backveteranen, som er opp i 78 landskamper for «Blågult», hyller også det norske laget.

– De har mange gode spillere som kommer opp nå, og de har Lagerbäck som vet hvordan man tar seg til mesterskap, så det ser bedre ut enn det har gjort de siste årene, sier han.

«Kaxige» Ødegaard er nok blant dem han tenker på:

Aftonbladet grep umiddelbart tak i ordkløyveriet mellom Lustig og Elyounoussi. Sistnevnte var brennhet i Sverige da målene rant inn for AIK i vår. Siden har det roet seg litt, men Elyounoussi er nok en mann svenskene synes er «ekkel» å møte.

Han kan dessuten tilby Lagerbäck uthvilte ben.

– Lars bestemmer, men jeg melder meg på. Jeg elsker sånne kamper. Jo større betydning, jo bedre for meg. Og her kjenner jeg jo banen, det er hjemmebanen min, sier den marokkofødte Fredrikstad-gutten.

Norge-senioren (57 landskamper/10 mål) er sikker på at de norske unggutta må opp flere hakk fra Malta-kampen, og at det som venter i den viktige EM-kvalikkampen på Friends Arena er «noe helt annet».

– Det kan ikke sammenlignes. Her kreves det mye mer, både fysisk og mentalt. Man må ha litt «pungkulor», som man sier i Sverige, for å spille den typen kamper. Det blir tett.

Kaptein Omar Elabdellaoui sier det sånn:

– Minst åtte-ni av oss må spille en veldig, veldig god kamp for at vi skal få det vi vil ha.

Olympiakos-backen mener det er spesielt én god grunn til å tro på Norge.

– Det er generelt mer selvtillit. Vi er tryggere og vi tror mer på oss selv enn tidligere. Mange gjør det bra på klubblaget, og tar det med seg hit. Lagerbäck har fått det beste ut av de fleste av oss, sier han.

