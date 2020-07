Fra storklubb til kloakkfirma – fotballspilleres overraskende valg

Daniel Agger (35) spilte åtte sesonger i Liverpool, og fikk 75 landskamper for Danmark. Nå er fotballen byttet ut med kroppskunst og «kroppsavfall». Her er listen over tidligere fotballspillere som nå driver med helt andre ting.

