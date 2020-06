Slik blir de tre neste rundene i Eliteserien

Runde 4 til 7 i Eliteserien er nå terminfestet. Fortsatt er det mye usikkerhet hvordan resten av sesongen blir.

– For Eliteserien kommer vi nå med runde 4-7 samtidig som vi presenterer resten av spilleplan uten å datofeste. Dette er fordi vi ønsker å avvente hva UEFA gjør med kvalifiseringene til Champions Legaue og Europa League neste år samt internasjonale perioder for landslag høsten 2020, sier leder av NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn.

De tre første rundene ble presentert 16. mai – nøyaktig én måned før ligastart.

På Eurosports sending tirsdag påstår kanalens fotballekspert Joachim Jonsson at gullkandidat Rosenborg får en tøff start. Kristiansund (hjemme), Molde (borte), Bodø/Glimt (h), Brann (b), Vålerenga (h), Stabæk (b) og Strømsgodset (h) er trøndernes syv første.

– Sarpsborg og Haugesund topper tabellen etter syv runder, spår Jonsson på kanalens sending.

Her er rundene som ble klare tirsdag. Resten av spilleplanen – over hvem som møter hvem – er også lagt, men ikke datofestet, ifølge NFF.

Runde 4:

Lørdag 27. juni

Start-Odd 18.00 på Dplay og Eurosport Norge

Vålerenga-Viking 20.30 på Dplay og TVNorge

Søndag 28. juni - kl. 18.00

Molde-Stabæk på Dplay og Eurosport Pluss 1

Bodø/Glimt-Sarpsborg 08 på Dplay og Eurosport Pluss 2

Mjøndalen-Kristiansund på Dplay og Eurosport Pluss 3

Sandefjord-Haugesund på Dplay og Eurosport Pluss 4

Strømsgodset-Aalesund på Dplay og TVNorge

Brann-Rosenborg kl. 20.30 på Dplay og Eurosport Norge

Runde 5:

Onsdag 1. juli - 18.00

Odd-Bodø/Glimt på Dplay og Eurosport Pluss 1

Viking-Sandefjord på Dplay og Eurosport Pluss 2

Haugesund-Start på Dplay og Eurosport Pluss 3

Aalesund-Mjøndalen på Dplay og Eurosport Pluss 4

Stabæk-Strømsgodset på Dplay og TVNorge

Rosenborg-Vålerenga kl. 20.30 på Dplay og Eurosport Norge

Torsdag 2.juli

Kristiansund-Molde 18.00 på Dplay og Eurosport Norge

Sarpsborg 08-Brann 20.30 på Dplay og TVNorge

Runde 6:

Lørdag 4. juli

Start-Viking kl. 18.00 på Dplay og Eurosport Norge

Vålerenga-Aalesund kl. 20.30 på Dplay og TVNorge

Søndag 5. juli - kl 18.00

Molde-Mjøndalen på Dplay og Eurosport Pluss 2

Bodø/Glimt-Brann på Dplay og Eurosport Pluss 1

Strømsgodset-Kristiansund på Dplay og Eurosport Pluss 4

Sandefjord-Sarpsborg 08 på Dplay og Eurosport Pluss 3

Odd-Haugesund på Dplay og TVNorge

Stabæk-Rosenborg klokken 20.30 på Dplay og Eurosport Norge

Runde 7:

Lørdag 11. juli

Haugesund-Molde kl. 18.00 på Dplay og Eurosport Norge

Rosenborg-Strømsgodset kl. 20.30 på Dplay og TVNorge

Søndag 12. juli

Viking-Odd på Dplay og Eurosport Pluss 1

Kristiansund-Stabæk på Dplay og Eurosport Pluss 4

Sarpsborg 08-Start på Dplay og Eurosport Pluss 3

Aalesund-Bodø/Glimt på Dplay og Eurosport Pluss 2

Mjøndalen-Vålerenga på Dplay og TVNorge

Brann-Sandefjord kl. 20.30 på Dplay og Eurosport Norge

Obosligaen satt opp til august

Også på fotballens nivå to presenterte man kampplanen tirsdag. Et «coronatiltak» for ligaen er at kampene i stor grad spilles fredager og mandager, for å unngå kampkollisjon med Eliteserien.

Norges Fotballforbund har satt opp til og med runde 12 med kamper og dato. Første runde blir slik – med hedmarksderbyet som høydepunkt. I Eurosports sending snakker riktignok ekspert Jonsson mest om nedrykkede Lillestrøm:

– De bør, kan og skal rykke opp. Alt annet er en fiasko, sier Jonsson om Geir Bakkes mannskap.

Fredag 3. juli kl. 18.00:

Grorud-Lillestrøm

KFUM Oslo-Jerv

Sandnes Ulf-Øygarden

Stjørdals-Blink-Ranheim

Tromsø-Raufoss

Ull/Kisa-Strømmen

Åsane-Sogndal

HamKam-Kongsvinger kl. 2030 på Dplay og Eurosport Norge

Se resten av Obosligaens oppsett i faktaboksen!

Obosligaen – runde 2 til 12 RUNDE 2 Mandag 6. juli kl. 18.00:

Jerv-Sandnes Ulf

Kongsvinger-Tromsø

Ranheim-Grorud

Raufoss-Stjørdals-Blink

Sogndal-Ull/Kisa

Strømmen-KFUM Oslo

Øygarden-Åsane Tirsdag 7. juli kl. 19.00:

LIllestrøm-HamKam RUNDE 3 Mandag 13. juli kl. 18.00:

Grorud-Sogndal

HamKam-Øygarden

KFUM Oslo-Raufoss

Stjørdals-Blink-Kongsvinger

Tromsø-Strømmen

Ull/Kisa-Jerv

Åsane-Ranheim Tirsdag 14. juli kl. 19.00:

Sandnes Ulf-Lillestrøm RUNDE 4 Mandag 20. juli kl. 18.00:

Jerv-HamKam

Kongsvinger-Grorud

Lillestrøm-Stjørdals-Blink

Sogndal-Sandnes Ulf

Strømmen-Åsane

Ull/Kisa-KFUM Oslo

Øygarden-Raufoss TIrsdag 21. juli kl. 19.00:

Ranheim-Tromsø RUNDE 5 Mandag 27. juli kl. 18.00:

Grorud-Jerv

KFUM Oslo-Sogndal

Raufoss-Kongsvinger

Sandnes Ulf-Ull/Kisa

Stjørdals-Blink-Strømmen

Tromsø-Øygarden

Åsane-Lillestrøm Tirsdag 28. juli kl. 19.00:

HamKam-Ranheim RUNDE 6 Fredag 31. juli kl. 18.00:

KFUM Oslo-Åsane

Ranheim-Kongsvinger

Sogndal-Raufoss

Strømmen-Sandnes Ulf

Tromsø-Stjørdals-Blink

Ull/Kisa-HamKam

Øygarden-Grorud Fredag 31. juli kl 20.30:

Jerv-Lillestrøm RUNDE 7 Mandag 3. august 18.00:

Grorud-Ull/Kisa

HamKam-KFUM Oslo

Kongsvinger-Øygarden

Raufoss-Strømmen

Sandnes Ulf-Ranheim

Stjørdals-Blink-Jerv

Åsane-Tromsø Tirsdag 4. august kl. 19.00:

Lillestrøm-Sogndal RUNDE 8 Mandag 10. august kl. 18.00:

Jerv-Kongsvinger

Ranheim-Raufoss

Sogndal-HamKam

Strømmen-Grorud

Tromsø-Sandnes Ulf

Ull/Kisa-Åsane

Øygarden-Stjørdals-Blink Tirsdag 11. august kl. 19.00:

KFUM Oslo-Lillestrøm RUNDE 9 Fredag 14. august kl. 18.00:

Grorud-Tromsø

Kongsvinger-Strømmen

Ranheim-Øygarden

Raufoss-Jerv

Sandnes Ulf-KFUM Oslo

Stjørdals-Blink-Sogndal

Åsane-HamKam Fredag 14. august kl. 20.30: Lillestrøm-Ull/Kisa RUNDE 10 Mandag 17. august kl. 18.00:

HamKam-Grorud

Jerv-Tromsø

Lillestrøm-Raufoss

Strømmen-Øygarden

Ull/Kisa-Stjørdals-Blink

Åsane-Sandnes Ulf Tirsdag 18. august kl. 19.00:

KFUM Oslo-Kongsvinger RUNDE 11 Mandag 24. august kl. 18.00:

Grorud-KFUM Oslo

Ranheim-Strømmen

Raufoss-Ull/Kias

Sandnes Ulf-HamKam

Stjørdals-Blink-Åsane

Tromsø-Sogndal

Øygarden-Jerv Tirsdag 25. august kl. 19.00:

Kongsvinger-Lillestrøm Vis mer

