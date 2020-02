Rasende Solbakken reddet av lekker Dame

(FC København-Celtic 1–1) Dame N'Doye (34) innfridde nok en gang for Ståle Solbakkens FC København - men en straffebom kostet dyrt mot Celtic.

Oppdatert nå nettopp

Det endte 1–1 i Parken etter at Celtic-målmannen Fraser Forster reddet straffesparket fra Jens Stage på 1–1 etter 80 minutter.

– Jeg sa til ham at det er sånn som skjer. Jeg var sikker på at han ville score, men det skjer, sier FCK-kapteinen Carlos Zeca til TV6.

Celtic kjørte over FC København i 1. omgang. Ståle Solbakken var rasende da Odsonne Edouard, fransk unggutt, sendte skottene i ledelsen med en vakker lobb.

Danskene var heldige som slapp med 0–1 før pause, men det var et helt annet FC København-lag vi fikk se i 2. omgang. Det ble tidlig 1–1 ved Dame N'Doye, som fyller 35 år fredag. Det var et fint angrep der Rasmus Falk sto for den målgivende pasningen.

– Vi fikk jobbet oss inn i kampen. 2. omgang var den feteste omgang jeg har vært med på her i Parken. Stadion gynget, og vi jaktet dem nærmest som ville dyr, sa Jens Stage etterpå ifølge BT.

Returkampen går i Skottland neste uke.

Celtic er i 16.delsfinalen for tredje år på rad. Kristoffer Ajer viste at han er i form foran Norges viktige playoff-kamper i mars. Mohamed Elyounoussi spilte den siste halvtimen.

Resultater fra de kampene som er slutt:

Brugge (Belgia) – Manchester United (England) 1-1 (1-1), Cluj (Romania) – Sevilla (Spania) 1-1 (0-0), Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Salzburg (Østerrike) 4-1 (2-0), Getafe (Spania) – Ajax (Nederland) 2-0 (1-0), FC København (Danmark) – Celtic (Skottland) 1-1 (0-1), Ludogorets (Bulgaria) – Inter (Italia) 0-2 (0-0), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Benfica (Portugal) 2-1 (0-0), Sporting Lisboa (Portugal) – Basaksehir (Tyrkia) 3-1 (2-0).

Publisert: 20.02.20 kl. 21:03 Oppdatert: 20.02.20 kl. 21:31

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser