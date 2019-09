Tallene som avslører Tottenham

Tottenham ligger på en skuffende 7. plass i Premier League og gikk på sjokktap i ligacupe. Tallene viser at Mauricio Pochettinos menn slipper til motstanderen i altfor stor grad.

Mens Tottenham har 16,3 skudd mot seg i gjennomsnitt pr. seriekamp, ligger Liverpool på 10,5 og Manchester City på bare 6,0, viser statistikk fra whoscored.com.

Likevel har Tottenham sluppet inn bare åtte mål på seks kamper. Forklaringen på det kan vi kanskje også finne hos whoscored.com: Hugo Lloris - som har voktet buret i fem av matchene - er den keeperen i hele Premier League som ligger best an på spillerbørsen hos nettsiden.

16,3 skudd mot seg pr. kamp er for eksempel dårligere enn både tabelljumboen Watford og Wolverhampton, som er nest sist. Bare fire lag har sluppet til flere skudd enn Tottenham.

Fansen er ikke fornøyd. Pochettino snakket om det på fredagens pressekonferanse, gjengitt av football.london:

– Det er normalt. Fansen har alltid rett til å kritisere. Fansen er de eneste som du må akseptere kritikk fra og som du ikke kan klage på. De har rett til å uttrykke sine følelser. Fansen er følelsesladet. De vil alltid vinne. De elsker klubben, de elsker spillerne. Noen ganger elsker de også trenerne og manageren, noen ganger. Vi er her på grunn av dem.

Tottenham-sjefen fikk naturlig nok også kritiske spørsmål fra journalistene fredag:

– Hva sier du til dem som sier at noe er galt i Tottenham?

– Jeg respekterer alle meningen, og når vi taper mot Colchester, er det normalt at ikke bare ekspertene, men også fansen er bekymret. Men du må akseptere at sånt skjer. Da vi kom hit, hadde Tottenham aldri vært i finalen i Champions League og ikke kjempet i topp 4. Nå har vi fått Tottenham opp på et annet nivå, og derfor er forventningene kjempestore.

Pochettino ble også spurt om han har en samlet tropp bak seg:

– Vi står sammen. Vi snakker, prøver å jobbe hardere, være sterke. Vi vet godt at når du taper, så er det viktig å holde balansen og ikke bli påvirket av ryktene og ting som kan påvirke deg negativt - men heller finne en løsning.

Mauricio Pochettino fikk også flere spørsmål om Tottenham kan ta nye steg og om han eventuelt er rette mann til å føre klubben dit:

– Jeg tror og håper det, svarte Tottenham-manageren.

Tottenham har bare ikke helt fått det til å skinne så langt i inneværende sesong. Særlig var tirsdagens ligacupexit på straffesparkonkurranse mot Colchester fra fjerde nivå en nedtur.

Det er bare én måte å riste av seg av alle skuffelsene på - og det er ved å vinne fotballkamper. Og det tror vi Tottenham klarer mot et Southampton som bare har vunnet to av sine 11 seneste Premier League-kamper (2–4–5).

Southampton har kun vunnet tre av 20 bortekamper mot Tottenham siden Premier League ble opprettet i 1992.

Hjemmeoddsen er 1,42, spillefristen er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.

Publisert: 28.09.19 kl. 13:27

