Ødegaards «ukjente» side forbløffer: – Ekstremt

SAN SEBASTIÁN (VG) Martin Ødegaard (20) er best kjent som en ballkunstner. Målene, pasningene og driblingene hans skaper stadig overskrifter i Spania. Men nordmannen utmerker seg også som en av ligaens aller beste på helt andre områder.

Han storspilte i debuten, ble matchvinner i sin andre kamp, scoret mot Atlético Madrid i historiens første kamp på Real Sociedads nye arena, ble i helgen hyllet for en pasning i verdensklasse, og høynet torsdag kveld med en assist som har fått Madrid til å koke.

Kun én spiller – José Campaña (Levante) – har skapt flere sjanser enn Ødegaard i La Liga denne sesongen. Kun to spillere – Nabil Fekir (Real Betis) og Denis Suárez (Celta Vigo) – slår nordmannen på antall vellykkede driblinger.

Dette i seg selv kunne vært nok til å argumentere for at Ødegaard har vært en av spansk fotballs beste spillere etter seks serierunder, men det skjuler seg enda flere – og langt mer oppsiktsvekkende – tall bak drammenserens superstart i San Sebastián.

– Alle her i Spania husket spilleren som spilte for Real Madrids B-lag, som var lovende teknisk, men fremsto veldig veik defensivt. Vi forventet at det kom til å være hans store svakhet. Men han har forbløffet alle, både journalistene, lagkameratene, trenerne og fansen, sier den spanske journalisten Miguel González, som har dekket Real Sociedad i en årrekke for avisen El Diario Vasco.

Han sikter til Ødegaards imponerende defensive arbeid, som også viser seg i statistikkene: Nordmannen har vunnet ballen på motstanderens tredjedel av banen hele elleve ganger – desidert mest i La Liga foran Roberto Torres med syv og spillere som Toni Kroos og Sergio Busquets med seks. Ødegaard er også blant spillerne i toppen når man regner med hele banen.

Ikke nok med det: Etter fire kamper var Ødegaard den spilleren i hele ligaen som løp mest i snitt med over 12 kilometer per kamp. Mot Atlético Madrid var han oppe i 12,5 kilometer. Det har ikke lyktes VG å finne en oppdatert liste over hvem som har løpt mest etter seks runder, men det er grunn til å tro at Ødegaard fortsatt topper eller er i nærheten av toppen.

– Ingen forventet dette. Han jobber utrolig hardt, har en vanvittig intensitet i arbeidet sitt uten ball, og beveger seg veldig smart taktisk. Han løper ikke bare mye, men han løper riktig. Til tider har vi måttet gni oss i øynene av hvor mange baller han har gjenvunnet. Det er ekstremt, sier González, som torsdag kveld fikk se et nytt eksempel på Ødegaards kapasitet.

Kort tid etter at han hadde levert en vidunderlig målgivende pasning torsdag kveld, var Ødegaard helt nede i sin egen sekstenmeter etter et langt returløp for å hindre en Alavés-sjanse.

EKSPERT: Miguel González dekker Real Sociedad for El Diario Vasco. Her er han på tribunen på Anoeta i San Sebastián i forbindelse med kampen mot Alavés torsdag kveld. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Avisen Mundo Deportivo har døpt Ødegaard til «maratonmannen» og snakket nylig med nordmannen om den imponerende fysiske formen.

– Jeg gjør ekstraarbeid for meg selv. Det er noe jeg alltid har gjort. Jeg er profesjonell og liker å trene mye, og jeg prøver alltid å gi alt på treninger for å kunne holde kampen ut, sa 20-åringen, som er den eneste i Real Sociedad som har spilt samtlige 540 minutter i La Liga denne sesongen.

Etter å ha fulgt Ødegaard i hele sesongoppkjøringen og de seks første serierundene i Spania kommer journalisten González med en vågal påstand:

– Jeg har ikke sett på maken. Jeg mener at han er den mest komplette spilleren i Real Sociedads historie. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende. Han har vært helt fabelaktig. Han har alt: Han kan spille den siste pasningen, han kan score selv, men han kan også kontrollere spillet i den oppbyggende fasen, og så er han referansepunktet når det kommer til defensiv jobbing. Det er spektakulært.

Ingen dårlig attest i en klubb som har hatt stjerner som Xabi Alonso og Antoine Griezmann i sine rekker.

