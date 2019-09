Rochdale rystet United: Solskjær slapp med skrekken etter straffer

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Rochdale 1–1, 5–3 på straffer) Ole Gunnar Solskjær (46) var farlig nær en katastrofe i ligacupen, men kan puste lettet ut etter seier på straffer.

Nå nettopp







Det 16 år gamle Rochdale-fenomenet Luke Matheson utlignet til 1–1 på Old Trafford etter at Mason Greenwood hadde sendt Solskjærs lag i ledelsen tidligere i andre omgang.

Dermed måtte lagene skilles fra straffemerket, og heldigvis for Solskjær gjorde ikke laget hans som Tottenham: Fem av fem United-straffer gikk i mål, Sergio Romero reddet én, og Manchester United er videre i ligacupen etter å ha unngått det som ville vært en sportslig katastrofe mot et lag fra nivå tre.

les også Solskjær skjermes av ekspertene: – Fortjener to sesonger

Sløste med sjansene

Med fem scorede mål på de seks siste kampene var det ikke et særlig selvsikkert United-lag som stilte til kamp mot Rochdale fra tredje nivå, og det var talende for tingenes tilstand i klubben at det var venstreback Marcos Rojo som var deres klart mest aktive spiller offensivt i første omgang.

Argentineren avsluttet hele fem ganger i løpet av førsteomgang, inkludert to store sjanser på headinger, men treffsikkerheten var ikke helt på nivå med engasjementet hans.

Paul Pogba, som var den store overraskelsen i startoppstillingen etter å ha vært ute med skade i flere uker, kunne også sendt Solskjærs menn i ledelsen før pause, men headingen hans fra kort hold gikk over mål – til stor frustrasjon for den nyfriserte superstjernen som stilte med et hår som lignet et tysk flagg.

Kjempetabbe da Liverpool avanserte i ligacupen:

Solskjær har flere ganger gjentatt at laget hans må bli bedre til å utnytte målsjansene sine, så han var neppe i veldig godt humør da han tok pausepraten med spillerne sine etter 15 avslutninger og fortsatt 0–0 mot et Rochdale-lag som kjempet tappert, men også ga bort flere gratismuligheter etter enkle feil i forsvar.

Tenåringenes kveld

Etter pause fikk den 19 år gamle venstrebacken Brandon Williams sin debut for Manchester United da han kom inn for Phil Jones, mens førsteomgangens mest underholdende figur, Rojo, ble flyttet inn som midtstopper.

Chelsea lekte seg videre i ligacupen:

Rochdale avsluttet ikke en eneste gang før pause, men fikk kampens største mulighet syv minutter ut i den andre omgangen: Callum Camps ble perfekt servert noen meter fra mål og kunne bare dytte ballen over streken, men avslutningen var litt slurvete og Aaron Wan-Bissaka reddet hjemmelaget med en heroisk redning på streken.

Solskjærs andre innbytter, Daniel James, bidro med etterlengtet tempo i Uniteds angrepsspill, og waliseren skapte nærmest umiddelbart en stor sjanse som Mason Greenwood ikke klarte å utnytte.

les også Sjekk Solskjærs vanvittige kollaps: – Fansen er ikke dumme

Men det 17 år gamle spissfenomenet skulle komme sterkere tilbake: Etter 68 minutter mottok han ballen fra Jesse Lingard, dro en skuddfinte og sendte ballen i mål med en klinisk avslutning med venstrefoten – hans andre mål på to kamper for United.

Greenwood er vant til å være banens yngste spiller, men måtte denne gangen se seg slått: Luke Matheson (16) gjorde en svært god figur på høyrebacken til gjestene, og det var den unge krølltoppen som skulle slå tilbake for Rochdale da de fleste trodde de var ute av dansen.

Den entusiastiske tenåringen dukket opp på bakerste stolpe, utnyttet Andreas Pereiras uoppmerksomme markering og satte ballen i mål foran ekstatiske Rochdale-fans i bortesvingen.

SENSASJON: Det 16 år gamle stortalentet Luke Matheson viste seg frem foran Old Trafford-publikummet med 1–1-scoringen. Foto: Richard Sellers / PA

United fikk seks minutters tilleggstid å avgjøre kampen på, men Daniel James misbrukte en gigantisk mulighet på åpent mål, og dermed måtte lagene skilles på straffer – til tross for at statistikken for avslutninger viste 30–6 i favør hjemmelaget.

«Du får sparken i morgen», sang Rochdale-fansen til Solskjær mens de ventet på straffesparkene, men nordmannen beholder nok både jobben sin og plassen i ligacupen en stund til.

Publisert: 25.09.19 kl. 23:05







Mer om