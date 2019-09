FÅR STØTTE: Ole Gunnar Solskjær pekes ikke ut som den skyldige etter Manchester United svake resultater. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Solskjær skjermes av ekspertene: – Fortjener to sesonger

MANCHESTER (VG) Kun én manager har lavere odds enn Ole Gunnar Solskjær (46) for å bli den neste i Premier League som får sparken, men de mest respekterte stemmene rundt Manchester United legger ikke skylden på nordmannen.

Med rundt fire i odds er Solskjær en av favorittene til å miste jobben først blant Premier League-managerne. 0–2-tapet mot West Ham søndag gjorde sitt for å senke 46-åringens odds, og for øyeblikket er det kun Everton-manager Marco Silva oddsselskapene har mindre tro på.

Men om han finner lite støtte fra markedet, kan Solskjær glede seg over at han fortsatt er på «godsiden» hos de mest innflytelsesrike meningsbærerne rundt klubben.

En av dem er den anerkjente journalisten Andy Mitten, som skriver i The Athletic at «Solskjær fortjener to sesonger»:

– Fansen må være tålmodige med Solskjær. Gi ham en sjanse. Han er en veldig fin person med de riktige tankene om hva Manchester United burde handle om: Angrepsfotball, et velfungerende ungdomssystem og trofeer.

les også Sjekk Solskjærs vanvittige kollaps: – Fansen er ikke dumme

– United har prøvd andre managere og det har ikke fungert. Kanskje kommer ikke Solskjær til å lykkes, men han burde få tid til å innføre ideene sine. To år er ikke en usaklig periode å vurdere en manager på. Han hadde den mest vidunderlige starten da han kom, og fløy høyt i to måneder før de krasjet i jorden med et smell. Han prøver å komme i gang igjen, men han trenger støtte, skriver Mitten etter denne bekymringsfulle forestillingen:

De som håpet på å få høre Solskjærs tanker etter å ha fått West Ham-tapet på avstand, blir nok skuffet: Manchester United har valgt ikke å holde en pressekonferanse med manageren tirsdag, dagen før ligacup-oppgjøret mot Rochdale, fordi dette ikke er obligatorisk så tidlig i turneringen.

I sin spalte i The Times spør den berømte skribenten Henry Winter hva Manchester United vil tjene på å kvitte seg med Solskjær etter ett overgangsvindu, ettersom han mener det kreves lengre tid for å kunne få skikk på klubben.

– Solskjær er ikke problemet i United. Det er strukturen, skriver Winter, som retter en pekefinger mot klubbeierne fra Glazer-familien samt direktør Ed Woodward, som har det overordnede ansvaret for spillerlogistikk til tross for at bakgrunnen hans er langt mer økonomisk enn sportslig.

– United trenger en fotballdirektør, en sentral midtbanespiller og en høyrekant. I den rekkefølgen, skriver Winter, som peker på Declan Rice (West Ham), James Maddison (Leicester) og Jadon Sancho (Borussia Dortmund) som ønskelige kjøp neste sommer.

les også Berømt skribent refser Solskjær-kritikere: – Naivt og respektløst

Den tidligere Manchester United-spilleren Paul Ince, som var sterkt kritisk til Solskjær før han ble ansatt som permanent manager, mener nå at klubben er nødt til å gi nordmannen støtte.

– Nå som de har bestemt at han er mannen deres, og gitt ham et langsiktig prosjekt og gått god for visjonen hans, så må de beholde ham. Enten de vinner eller taper til helgen, er han mannen deres. De har redd opp sengen, nå må de ligge i den. De kan ikke sparke manageren sin og gi opp strategien basert på et par resultater, sier Ince ifølge The Sun.

Han mener også at Ed Woodward er mannen som bør granskes, og hevder at Manchester United trenger en fotballdirektør og «fire eller fem ansettelser» for å bidra til å snu motgangen.

United-legenden Gary Neville oppfordrer også til tålmodighet på Sky Sports:

– Manchester United må holde seg til planen. Det kommer til å være frustrasjoner på veien. Ta et dypt åndedrag, ta kritikken, men det kommer til å ta tid. Det er ikke en «quick fix».

Onsdag tar Manchester United imot Rochdale i ligacupen, før Arsenal er motstander mandag kveld i Premier League.

Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 6 6 0 0 17 – 5 12 18 2 Manchester City 6 4 1 1 24 – 6 18 13 3 Leicester City 6 3 2 1 8 – 5 3 11 4 Arsenal 6 3 2 1 11 – 10 1 11 5 West Ham United 6 3 2 1 8 – 7 1 11 6 AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 – 10 1 10 7 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 12 – 8 4 8 8 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 9 Burnley 6 2 2 2 8 – 7 1 8 10 Sheffield United 6 2 2 2 7 – 6 1 8 11 Chelsea 6 2 2 2 12 – 13 -1 8 12 Crystal Palace 6 2 2 2 4 – 7 -3 8 13 Southampton 6 2 1 3 6 – 9 -3 7 14 Everton 6 2 1 3 5 – 9 -4 7 15 Brighton & Hove Albion 6 1 3 2 5 – 8 -3 6 16 Norwich City 6 2 0 4 9 – 14 -5 6 17 Newcastle United 6 1 2 3 4 – 8 -4 5 18 Aston Villa 6 1 1 4 6 – 9 -3 4 19 Wolverhampton Wanderers 6 0 4 2 7 – 11 -4 4 20 Watford 6 0 2 4 4 – 18 -14 2 Plassering Champions League

