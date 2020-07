Drømmestart for Tromsø i 1. divisjon – målfest i Sogndal

Seks poeng av seks mulige, og i tillegg fikk en 15-åring debuten for Tromsø på Gjemselund, men de må nøye seg med 2. plass, for i saftbygda spiller Sogndal festfotball

Eirik Bakkes menn kjørte over Ull/Kisa på Fosshaugane Campus, og stoppet ikke før det sto 6–1. Dermed må Tromsø nøye seg med 2. plassen etter to runder, til tross for en prikkfri start.

En goalgetter-scoring fra Fitim Azemi, og et drømmetreff fra Adam Örn Arnaeson mot Kongsvinger, sørget for at Tromsø står med seks poeng av seks mulige. På slutten fikk 15 år gamle Isak Hansen-Aarøen sin A-lagsdebut for Tromsø.

I Trøndelag var Ranheim store favoritter mot nyopprykkede Grorud, men gjestene overrasket, og var før pause oppe i 3–1. Men så våknet Ranheim. Ivar Sollie Rønning og Erik Tønne sørget for balanse.

På overtid kom avgjørelsen, ved Michael Karlsen på straffespark, som ordnet Ranheim-seieren. Like etter satte Mads Reginiussen inn 5–3, og sitt andre mål for dagen.

Strømmen kunne også smile for sine første poeng. De slo KFUM 2–1, og er dermed oppe på null poeng, etter å ha blitt trukket tre poeng.

Raufoss, som har blitt trukket ett poeng, tok også sin første seier for sesongen med 3–1 mot nyopprykkede Stjørdals/Blink.

På Sotra var det lokaloppgjør mellom Øygarden og Åsane. Der kunne Åsane juble for alle poengene.

I Grimstad endte det 2–2 mellom Jerv og Sandnes Ulf.

KANONKULE: Adam Örn Arnarson feirer etter sin 2–0-scoring. Foto: Fredrik Hagen

Publisert: 06.07.20 kl. 19:54

