LENGE UTE: Espen Børufsen spilte sin første kamp siden juli 2018. Her er han i duell med Vikings Fredrik Torsteinbø. Foto: Tor Erik Schrøder

Børufsen tilbake etter to års «mareritt» – snytt for drømmecomeback

KRISTIANSAND (VG) (Start - Viking 1–1) Espen Børufsen (32) har ventet i to år på å komme tilbake på Start-laget. Da veteranen endelig slapp til igjen var han svært nær å bli matchvinner.

Nå nettopp

Børufsen har ikke spilt en obligatorisk kamp siden Start vant 2–1 mot Stabæk 8. juli 2018. Men da Joachim Jørgensen måtte ut med skade rett før pause fikk 32-åringen med over 300 kamper for Start endelig sjansen igjen.

VG Live: Følg dagens Eliteserie-runde fra kl. 18.00!

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Da kampen sto og vippet på stillingen 1–1 i sluttminuttene var Børufsen plutselig alene med en halvskadet Viking-keeper, men Iven Austbø fikk avverget Start-veteranens «tupp» mot målet.

les også Keeperdrama og perlescoring i Kristiansand: – Hører at det knekker i foten

– Det er kjipt at jeg ikke blir matchvinner, og kjipt at det ikke blir tre poeng. Vi trenger poeng, og det så ut at vi kom til å klare det.

– Det er bittert at jeg misser der. Jeg ser det kommer et legg fra høyre og Kevin (Kabran) hopper over ballen. Jeg prøver å ta touchet med meg inn i feltet. Jeg ser at keeper kommer ut og tenker at jeg skal prøve å chippe den over, men så rekker jeg det ikke og får bare tåa på avslutningen – som han redder.

– Hvor lenge kommer du til å gruble på den sjansen?

– Det er lenge ... For det er litt sånn at det hadde vært drømmecomebacket, det å spille 45 minutter her og vise at jeg kan, sier mannen som nylig skrev under en ny tremånederskontrakt for å kunne fortsette ut september.

Målet er å få holde på enda lenger.

– Jeg har vært ute veldig lenge, og fikk en ny kontrakt for å se hvordan jeg responderer på dette kampprogrammet. Jeg har jobbet lenge for å komme på et nivå. Nå skal jeg vise for klubben og fansen at jeg fortsatt er å regne med.

– Hvor nær har du vært å legge opp?

– For å være helt ærlig har jeg ikke vurdert det en gang. Jeg skulle tilbake til tross for at det har blitt mange slag i trynet og flere nedturer. Jeg har vært igjennom flere operasjoner og tretthetsbrudd. Det har vært tøft.

– Men jeg vil det skal være sånn at den dagen jeg gir meg, så er det fordi jeg vil – ikke fordi jeg må, slår Børufsen fast.

les også «Sørlandets frelser» om playoff-sjokket: – Umulig å toppe

Også Martin Ramsland ble byttet inn, og fikk sine første minutter etter at han scoret tre mål i opprykksdramaet mot Lillestrøm. Han spilte litt over 20 minutter og vist at han kan bli en viktig mann for Start fremover.

Trener Joey Hardarson gleder seg over å ha to rutinerte spillere med til neste ukes møte med Sarpsborg 08.

– Det er veldig, veldig positivt at de to er tilbake. Troppen er i ferd med å bli enda sterkere, og det kommer godt med i kampene fremover. Vi trenger alle mann for å få den første forløsende seieren, sier Hardarsson til VG.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 05.07.20 kl. 12:06

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Vålerenga 6 2 3 1 9 – 10 -1 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser