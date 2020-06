Børvens «beskjed» til Rosenborg: Pung ut

DRAMMEN (VG) Torgeir Børven (28) risikerer én måned uten fotballkamper dersom Rosenborg og Odd ikke blir enige om en overgang før vinduet stenger. Nå er han redd sesongen går i vasken.

– Det må jeg være ærlig på. Hvis det går én måned eller fem uker uten fotball så er ikke til å legge skjul på at sesongen min er ødelagt. Så det er det absolutt beste å få til en løsning før 30. juni.

Med ni dager igjen av overgangsvinduet i Norge er det fortsatt uklarhet om når Torgeir Børven blir Rosenborg-spiller.

For selv om han har signert for trønderne fra kontraktsslutt 31. juli, er det som VG skrev tidligere denne uken ikke mulig for ham å bli registrert mellom 30. juni, og det som ser ut til å bli det nye overgangsvinduet, fra 6. september.

Hva slags sum Odd krever, og hvilke spillere som blir involvert i handelen er usikkert.

– Det har vel blitt lagt litt penger på bordet allerede, sier Børven, og henviser til Odds sportssjef Tore Andersen om forhandlingene med RBK.

– Hvordan opplever dere forhandlingene med RBK?

– Jeg har ikke noe å si. Du må rette spørsmålet ditt til RBK, sier Tore Andersen i Odd.

Rosenborg har ikke besvart VGs henvendelser.

Mener Børven preges

Torgeir Børven var anonym i Odds andre strake tap for sesongen. Fjorårets toppscorer står med én straffescoring fra serieåpningen mot Sandefjord.

Eurosport-ekspert Bernt Hulsker tror spissen er litt preget.

– Jeg syns jeg ser det på Torgeir at han har det her litt i bakhodet. Om han så er ned 3–4 prosent så er ikke det maksnivå. Og da er det nok, sier Bernt Hulsker under Fotball Direkte på Eurosport Norge.

– Han går til Rosenborg for å vinne seriegull og spille i Europa. Nå ser han at de sliter og vil opp dit så fort som mulig for å løse floken, følger Kjetil Rekdal opp.

28-åringen selv avfeier påstandene.

– Det blir TV når han sier sånt, og det hadde han sagt uansett hva jeg hadde gjort her ute, sier han om utspillene.

Kan løfte Rosenborg

Etter en skuffende start på sesongen med fattige ett poeng og null scoringer på to kamper er Rosenborg på desperat jakt etter offensiv kraft. Dermed ville fjorårets toppscorer Torgeir Børven (signert fra 1. august) vært en kjærkommen så raskt som mulig.

Sammen med Per Ciljan Skjelbred (33) inn på midtbanen, kan to erfarne klassespillere løfte Rosenborg-laget noen hakk, mener Eurosport-panelet.

– Per Ciljan og Børven kan løse opp litt knuter der nå, sier Hulsker.

– Jeg er helt enig. Ofte setter små tabber deg litt ut, men litt rutine kan være det som får dem på rett kjøl igjen, sier Roma-spiller Andrine Hegerberg.

Publisert: 22.06.20 kl. 10:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Brann 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 5 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

