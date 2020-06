TILBAKE PÅ BANEN: Paul Pogba var endelig tilbake i spill, og her takker han Ole Gunnar Solskjær for kampen etter 1–1 mot Tottenham forrige uke. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Solskjær om Pogbas fremtid: – Vi satser på å beholde Paul

Ole Gunnar Solskjær (47) måtte le litt da Paul Pogbas (27) fremtid nok en gang ble tema på pressekonferansen før dagens FA-cupkvartfinale mot Norwich.

Den franske superstjernen ble byttet inn mot Tottenham for en drøy uke siden, og startet mot Sheffield United i onsdagens 3–0-kamp. På fredagens pressekonferanse ble Pogbas fremtid på Old Trafford ikke overraskende tema igjen.

– Nå er vi i gang igjen, flirte Solskjær da han fikk spørsmål om Pogbas profesjonalitet og om Solskjær føler seg sikker på at 27-åringen er i Manchester United neste sesong.

Pogba, som ble verdens dyreste spiller da han returnerte til Old Trafford i 2016, har i lang tid vært koblet til en overgang bort fra klubben.

En skade har holdt ham ute av spill i starten av året, og agent Mino Raiola har gått kraftig ut mot Solskjær. Mye tydet på at Pogba kunne ha spilt sin siste kamp for United, men nå er han altså tilbake.

Ett år igjen av kontrakten

– Jeg tror ikke man noen gang kan tvile på Pauls profesjonalitet. Han er en veldig, veldig profesjonell gutt, og han lever livet sitt riktig. Han vil være den beste han kan være. Han vet at han har et spesielt talent, og han vil ikke om fem eller ti år se tilbake og føle at han ikke gjorde det beste ut av det, sa Solskjær og la til:

– Han er allerede verdensmester, har vunnet ting med Juventus og oss. Jeg er ikke overrasket over entusiasmen hans til Manchester United, og hvor dedikert han er her. Ja, vi satser på å beholde Paul og vi satser på å beholde alle de beste spillerne her uansett.

Pogbas kontrakt løper frem til neste sommer, men klubben har en klausul som gjør at den kan forlenges med ytterligere ett år.

Bruno-samarbeid

Da Sheffield United ble knust onsdag kveld spilte både Pogba og nyinnkjøpte Bruno Fernandes fra start, og det er ikke få Manchester United-supportere som får vann i munnen av å ha den duoen på midtbanen.

– Jeg er sikker på at de kan spille veldig godt sammen. Det har de vist både på trening og i kamp. Det vil bli roteringer der Paul noen ganger spiller høyere på banen, og Bruno dypere. Noen ganger bruker vi diamantformasjonen, men det har selvfølgelig vært oppløftende å se dem spille sammen, mener Solskjær som understreker at Pogba fortsatt ikke er helt tilbake etter skaden.

– Det er klart jeg vil gi Paul muligheten til å bli 100 prosent igjen, og tilbake på sitt beste. Han har vært ute så lenge, men jeg synes det sier det aller meste om gutten hvordan han har prestert nå.

Lørdag kveld spiller Manchester United kvartfinale i FA-cupen borte mot bunnlaget Norwich, som har tapt 0–3 hjemme mot Southampton og 0–1 hjemme mot Everton i ligaen etter corona-pausen. Lag som Arsenal, Leicester Chelsea og Manchester City er fortsatt med i turneringen.

Manchester United er også med i Europa League der kvartfinalen så å si er sikret etter 5–0 borte mot LASK Linz. Returmøtet skal etter planen spilles i august.

– Vi vil ta vår første tittel. Dette laget trenger å føle hvordan det er å vinne, og det vil inspirere spillerne til å vinne mer. Den første tittelen er alltid viktig for et lag, sa Solskjær.

Publisert: 27.06.20 kl. 17:12

