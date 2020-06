FØLER MED HORNELAND: Roar Strand i et intervju med VG i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Strand ber om «4–3–3-trener» til RBK: – Må ha det i blodet

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-legenden Roar Strand (50) synes det er trist at Eirik Horneland (45) ikke fikk det til i Trondheim. Nå ber han om en «4-3-3-trener».

Oppdatert nå nettopp

Horneland og Rosenborg-styret ble «enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning» i et krisemøte på Brakka natt til fredag, i bakkant av det dramatiske 2-3-tapet mot Bodø/Glimt.

– Jeg føler med ham. Det har ikke lyktes. Her i Trondheim og Trøndelag kreves det gode resultater fra dag én, sier Roar Strand til VG mens han er ute og lufter bikkja fredag morgen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Hva tenker du om veien videre for RBK?

– Hvis det er 4-3-3-formajon de tenker og ønsker, må klubben ansette en trener som har det i blodet selv. En som kan det godt, og som har troen på det, sier Norges mestvinnende fotballspiller med 16 seriegull.

– Åge Hareide blir stadig nevnt. Han har jo spilt 4-3-3 tidligere, men er vel ikke mest kjent for akkurat det?

– Han har vært her før, og han lyktes bra. Han kan 4-3-3, og han er en sterk leder. Jeg tror han kunne gjort en god jobb. Mange trøndere er litt skuffet over måten han gikk på siste, men jeg skjønner at en jobb som landslagssjef frister mer, sier han.

Åge Hareide har riktignok gjort det klart overfor VG at det er uaktuelt for ham å trene Rosenborg – eller noe annet fotballag – før tidligst til høsten, på grunn av en kneoperasjon for et par uker siden.

– Hvorfor har det ikke lykkes for Horneland?

– Det er vanskelig å si. Han prøvde hardt og han har jobbet sine timer. Han er en trivelig og jovial fyr, så det er synd at han ikke lyktes.

– Hva tenker du om Rosenborg-styret som valgte bort Kåre Ingebrigtsen og gikk for Horneland-prosjektet?

– Det er lett å være etterpåklok. Kåre hadde noen fine år i Rosenborg. Om det var rett, det får nesten styret svare for selv. Man hadde sikkert noen gode tanker for å komme seg enda lenger, og de trodde ikke at Kåre ville få det til.

Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug beskrev Horneland som «en utrolig fin type», og meldte at «det er bare trist» da hun forlot Lerkendal i natt:

Eirik Horneland uttaler seg slik i en pressemelding:

– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang. RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.

Publisert: 26.06.20 kl. 08:52 Oppdatert: 26.06.20 kl. 09:13

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser