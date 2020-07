KAPTEIN OG TRENER: Simen Wangberg og Simo Valakari under bortekampen mot Brann i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tromsø-kapteinen: – Jeg hadde et veldig godt forhold til Valakari

Simen Wangberg (29) sier at han «tar med seg mange av de tankene» som den avgåtte Tromsø-treneren Simo Valakari kom med.

Nå nettopp

– Jeg hadde et veldig godt forhold til ham. Han har gitt meg noen perspektiver på fotball som er nytenkende og inspirerende, sier Wangberg til VG.

– Jeg kommer til å ta med meg mange av de tankene om fotball som han kom med. Det er trist at det ble som det ble. Men jeg er sikker på at det kan komme noe godt ut av det, og Simo har ikke gjort sin siste jobb i fotballen. Jeg tror han blir å se i en ny trenerjobb snart, enten i Norge eller i et annet land, sier Tromsø-kapteinen.

Simo Valakari brøt med klubben i april etter det han selv beskrev som en «utfordrende situasjon».

– Det var litt overraskende, men samtidig ga det noen muligheter. Vi fikk ganske fort på plass en ny trener og har forberedt oss godt til seriestart, mener Wangberg om snart halvannen måned med Gaute Helstrup (44) som trener.

– Gaute har fått tid og muligheter til å sette sitt preg på laget.

En annen Tromsø-profil som er borte siden forrige sesong, da Norges nordligste eliteserieklubb måtte tåle nedrykk, er Morten Gamst Pedersen. Wangberg kommenterer det slik:

– Morten er en fantastisk person og ekstremt profesjonell. Det er lett å skjønne at han har hatt den karrieren. Det er på mange måter trist at han ikke kan være med videre, men det var en avgjørelse som klubben tok og var i sin fulle rett til. Jeg tror Gamsten hadde tilført noe i år også, men slik ble det ikke. Det er blitt en del av fotballen at folk kommer og går. Jeg tipper at vi uansett ikke har sett det siste av Gamsten i fotball-bransjen. Han har masse å tilføre fotballen videre.

Simen Wangberg er opprinnelig Rosenborg-gutt, men har vært i Tromsø siden 2014.

– Er opprykk det eneste som gjelder nå?

– Vi har sagt at vi har veldig lyst til å rykke opp. Vi mener at vi har nivået og ferdigheter til å gjøre det, men det blir tett. Vi vet at godt grunnlag for å nå det målet. Så får vi telle opp og se om vi klart det til høsten.

– Verste rivaler om opprykket?

– Som de fleste andre tenker jeg på Lillestrøm og Ranheim, lag som var i Eliteserien. Men Kongsvinger har også et godt lag, de slo oss ut av cupen i fjor.

– Hva tror du om nivået?

– Det virker som OBOS-ligaen har endret seg til det bedre. Det er større fokus på ballinnehav og eget grunnspill enn tidligere. Det virker som nivået har hevet seg. Vi kommer til å få det tøft i mange matcher. De som tror vi bare kan valse gjennom, tror jeg ikke har sett mange kamper.

– Er det en fordel for Tromsø med den kompakte serien?

– Det vil vise seg! Vi ønsker å gjøre det til en fordel, men da må vi oss skadefrie. Men jeg tror vi er bedre rustet enn mange andre for dette.

Publisert: 03.07.20 kl. 16:09

