– Har vist at han kan kjempe med Guardiola og Klopp neste sesong

Chelseas seier over Manchester City vil huskes best for Liverpools gull. Men for Frank Lampard (42) var det en god bekreftelse på han er en vinner - også som manager.

Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp og Carlo Ancelotti har til felles at de har vunnet Champions League som trenere.

Alle fire har i løpet av 2019/20 måttet gi tapt for Lampards Chelsea.

Chelsea har gode muligheter til å sikre Champions League-plass - uavhengig av om Manchester City blir utestengt eller ikke.

– Frank Lampard har vist at han kan kjempe med Pep Guardiola og Jürgen Klopp neste sesong, skriver fotballjournalisten Reece Chambers på football.london.

les også Bekreftet: Timo Werner til Chelsea

– Seieren over City kan være vendepunktet som beviser at Lampard er i stand til å «tenke ut» de aller beste trenerne. Ved å slå City viste Lampard at han har flere våpen i sitt arsenal for å overvinne de aller beste, skriver Chambers, som mener at Chelsea-sjefen gjorde særdeles vellykkede bytter mot Manchester City.

Som spiller vant Lampard 13 titler på 13 år på Stamford Bridge. Etter én sesong som sjef i Derby, ble han fjor hentet tilbake til å være manager i Chelsea.

Han mistet stjernespilleren Eden Hazard og fikk kjøpsnekt av UEFA - og alle snakket om at Lampard måtte gjøre som best han kunne med sin unge og uerfarne stall. Han skulle få god tid, som det heter på de fleste internasjonale fotballarenaer for tiden.

les også På lønnstoppen, men spiller ikke: – Han er som dårlig lukt

Frank Lampard har gitt hele åtte unge karer med bakgrunn fra Chelseas akademi sin debut på A-laget denne sesongen. Derfor har Chelsea vært litt ustabile, men topp 4- plassering vil uansett være en prestasjon som Lampard og hans menn har all grunn til å være stolt av.

Og så handler Chelsea interessant i sommer. De har sikret seg Timo Werner (24), storscoreren fra RB Leipzig, og ikke minst Ajax-stjernen Hakim Ziyech (26). Dette koster til sammen omtrent en milliard kroner.

Det virker altså som om Roman Abramovitsj fortsatt vil satse, selv om ryktene sier at han leter etter en kjøper. Tidligere var han fast inventar når Chelsea hadde hjemmekamp, men de politiske viderverdighetene mellom Storbritannia og Russland, blant annet som følge av Skripal-saken, gjør at han de siste to årene har slitt med å få visum.

les også Virgil van Dijk: – Det stopper ikke her

VG-tips: Leicester-Chelsea

* Det er bare ett poeng som skiller disse lagene til daglig i Leicester sin favør, og slik har Norsk Tipping vurdert dette som en åpen FA-cupkvartfinalekamp. Leicester har slitt med å finne formen etter gjenåpningen, de har sett trege ut.

* 1-1 ute mot Watford og 0-0 hjemme mot Brighton. Den middelmådige formen har vedvart en stund fordi de vant bare to av åtte siste kamper før pandemi-stoppen.

* Chelsea har lykkes etter at vi kom i gang igjen - 2 x 2-1-seirer over Aston Villa og Manchester City. Vi liker deres evne til å komme til sjanser. De har da også scoret minst to mål i seks av syv siste oppgjør i alle sammenhenger. Kun tre tap på 18 siste bortekamper sier sitt - og det endte 2-2 da lagene møttes i tilsvarende ligakamp i februar.

Vi foreslår et bortespill til 2,25 i odds, spillestopp er kl. 16.55 og Vsport1 viser kampen.

Publisert: 28.06.20 kl. 11:31

